Presidenti i Iran, Masoud Pezeshkian, ka përshëndetur emërimin e Mojtaba Khamenei si liderin e ri suprem të vendit, pasardhës i Ali Khamenei.
Në një postim në platformën X, Pezeshkian e cilësoi zgjedhjen e Mojtaba Khamenei si “një manifestim të vullnetit të popullit në qeverisje”. Sipas tij, problemet me të cilat përballet vendi mund të përballohen përmes “udhëheqjes së mençur” të liderit të ri suprem dhe duke krijuar një klimë të bazuar në besim dhe pjesëmarrje publike.
Pezeshkian u zgjodh president i Iranit në korrik të vitit 2024, pasi mposhti rivalin konservator të linjës së ashpër, Saeed Jalili, duke siguruar 53.3% të votave. Megjithatë, zgjedhjet u shoqëruan me pakënaqësi të gjerë në vend, ndërsa miliona qytetarë i bojkotuan ato.
Ndërkohë, të shtunën në mëngjes presidenti iranian u kërkoi falje vendeve fqinje për sulmet e fundit të kryera ndaj tyre. Pavarësisht kësaj, tensionet në rajon vazhdojnë.
Turqia, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katari deklaruan të hënën se kanë interceptuar raketa iraniane, vetëm dy ditë pas kërkim-faljes së Pezeshkian, ndërsa gjatë fundjavës u raportuan gjithashtu sulme të reja në rajon.
