Emërimi i Joni Ketës në krye të Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH) është lexuar nga paneli i analistëve në emisionin “Trialog” jo si një thyerje, por si garancia më e fortë se drejtësia e re nuk do të bëjë hapa pas.
Analisti Lorenc Vangjeli, avokati Eugen Beci dhe analisti Preç Zogaj ranë dakord se ky proces ka pasur një konsensus të plotë publik dhe ndërkombëtar.
Vangjeli: Vijueshmëri e goditjes
Për Lorenc Vangjelin, emri i Ketës mbart një mesazh të qartë për botën e krimit dhe korrupsionit: ndërrimi i emrave nuk do të thotë ndërrim politikash.
“Ky është një paralajmërim i keq për mëkatarët. Të gjithë ata që mendojnë se ndryshimet e stafeve në SPAK do të sjellin ndryshime edhe në SPAK, përgjigjen e marrin me zgjedhjen e Ketës, që tregon vijueshmërinë e asaj që ka nisur,”, deklaroi Vangjeli.
Beci: Pse ndërkombëtarët janë të interesuar
Avokati Eugen Beci shpjegoi arsyet teknike pse SHBA dhe BE (nëpërmjet ICITAP) janë kaq prezentë në këtë proces. Sipas tij, nuk bëhet fjalë vetëm për mbështetje parimore, por për interesa konkrete operative.
“Këto shtete kanë dosje të përbashkëta, ndaj dhe janë të interesuar për zgjedhjen e kreut të BKH-së. ICITAP është organi që u vjen në ndihmë oficerëve të policisë gjyqësore, është një mbështetje anglo-amerikane,”, tha Beci.
Zogaj: Fat për Shqipërinë
Analisti Preç Zogaj vuri theksin te transparenca e procesit, duke nënvizuar se vetë njoftimi zyrtar e bëri të qartë se partnerët ishin në tavolinë.
“Ata nuk e drejtojnë SPAK-un, por janë aty se kanë çështjet e tyre. Është fat për ecurinë e SPAK dhe të ligjshmërisë në Shqipëri,”, përfundoi Zogaj.
