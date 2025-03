Kryetari i Komisionit të Posaçëm për Dezinformimin, Erion Braçe, ka kërkuar zgjatjen e mandatit të këtij komisioni deri në përfundim të legjislaturës, në mënyrë që të përmbyllen të gjitha proceset dhe të adresohen rekomandimet që kanë dalë nga raporti përfundimtar dhe konsultimet me shoqërinë civile e institucionet përkatëse.

“Ne do e rihedhim përsëri për konsultim publik, pas opinioneve të marra nga këto institucione apo kontributorë, në mënyrë që të mbledhim më tepër opinione lidhur me draft-strategjinë tashmë të publikuar e dërguar pranë këtyre adresave institucionale. Afati shtyhet deri në përfundim të kësaj legjislature, që do të jetë diku në fund të muajit korrik,” deklaroi z. Braçe.

Në raportin e hartuar nga Komisioni, janë evidentuar një sërë problematikash që lidhen me mungesën e transparencës në financimin e medieve, përhapjen e lajmeve të rreme në rrjetet sociale, mungesën e mekanizmave mbrojtës ndaj ndërhyrjeve të huaja në fushata elektorale, si dhe dobësitë në sistemin ligjor për parandalimin e ndikimeve keqdashëse nga aktorë të jashtëm.

“Është e rëndësishme që të përcaktohen qartë rolet dhe përgjegjësitë e strukturave të reja shtetërore për të monitoruar investimet e huaja, proceset zgjedhore dhe mediet online, duke siguruar koordinim efikas dhe duke shmangur mbivendosjen e kompetencave,” u shpreh kryetari i Komisionit.

Sipas z. Braçe, gjetjet e raportit kërkojnë domosdoshmërisht një vazhdimësi të punës për të zhvilluar një paketë konkrete ndërhyrjesh ligjore dhe institucionale, në mënyrë që vendi të jetë më i mbrojtur ndaj fushatave manipuluese dhe ndërhyrjeve të huaja, që rrezikojnë integritetin e demokracisë.