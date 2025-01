Gjashtë ditët e funeralit për ish-Presidentin Jimmy Carter filluan të shtunën në Xhorxhia, ku ai vdiq më 29 dhjetor në moshën 100-vjeçare.

Aktivitetet e para pasqyrojnë ngjitjen e tij në shkallët e politikës, duke filluar që nga qyteza Plains, në Xhorxhia, dhe deri në dekadat në skenën globale si aktivist humanitar dhe i demokracisë.

Fillimisht nderimi për rrënjët e thella të zotit Carter në Xhorxhian rurale jugore

Ceremonitë e transmetuara drejtpërdrejt në Shtetet e Bashkuara, filluan të shtunën me mbërritjen paradite të familjes Carter në Qendrën Mjekësore “Phoebe Sumter”, në Americus.

Ish-agjentët e Shërbimit Sekret që mbronin zotin Carter, ecën përkrah makinës së funeralit, ndërsa ajo dilte nga kampusi në rrugën për në qytezën Plains.

James Earl Carter Jr. jetoi mbi 80 nga 100 vitet e tij në qytezën, që ka ende më pak se 700 banorë, jo më shumë se kur ai lindi më 1 tetor 1924. Disa presidentë të tjerë të periudhës moderne – si Richard Nixon, Ronald Reagan dhe Bill Clinton – gjithashtu u rritën në qytete të vogla, por zoti Carter dallohet për rikthimin dhe qëndrimin në vendlindjen e tij për një kohë të gjatë pas presidencës.

Autokolona lëvizi përmes qendrës së qytezës Plains, e cila shtrihet në vetëm në disa blloqe, duke kaluar pranë shtëpisë së vajzërisë së zonjës së parë Rosalynn Smith Carter, e cila vdiq në nëntor 2023 në moshën 96-vjeçare, dhe afër vendit ku gjendeshin magazinat e kikirikut në pronësi të familjes. Përgjatë rrugës gjendet edhe magazina e vjetër e trenit që shërbeu si selia e fushatës presidenciale të Jimmy Carter-it në vitin 1976 dhe stacioni i karburantit që dikur drejtohej nga vëllai i tij më i vogël, Billy.

Autokolona kaloi pranë kishës ku çifti Carter u martua në vitin 1946 dhe shtëpisë ku ata jetuan dhe vdiqën. Ish-Presidenti do të varroset atje së bashku me bashkëshorten Rosalynn.

Çifti Carter ndërtoi shtëpinë njëkatëshe, tashmë të rrethuar me gardhet e vendosura nga Shërbimi Sekret, përpara fushatës së tij të parë për në Senatin e shtetit Xhorxhia në vitin 1962 dhe jetuan jetën e tyre atje, me përjashtim të katër viteve në Rezidencën e Guvernatorit dhe katër të viteve të tjera në Shtëpinë e Bardhë.

Procesioni u ndal edhe tek shtëpia e fëmijërisë e ish-Presidentit Carter, një fermë në Archer, e cila tashmë është pjesë e Parkut Historik Kombëtar “Jimmy Carter”.

Në vazhdim autokolona drejtohet për në Atlanta ku do të ndalet në Kapitolin e shtetit të Xhorxhias, ku zoti Carter pati shërbyer si senator dhe më pas si guvernator. Më pas, në Qendrën Presidenciale Carter do të ketë një shërbesë private, e cila do të pasohet me ceremoninë e homazheve nga publiku, që do të vazhdojnë deri ditën e hënë.

Arkivoli i ish-Presidentit Carter do të sillet në vazhdim në kryeqytetin e vendit, Uashington, ku do të bëhen homazhe ditën e enjte në hollin e Kapitolit të Shteteve të Bashkuara dhe në vazhdim do të ketë një funeral në Katedralen Kombëtare të Uashingtonit. Në ceremoni janë ftuar të gjithë ish-Presidentët dhe fjalimi do të mbahet nga Presidenti Joe Biden.

Më pas, trupi i tij do të rikthehet në qytezën Plains, në Xhorxhia për një shërbesë private funebre në Kishën Baptiste Maranatha, ku vetë zoti Carter, një evangjelist i përkushtuar, jepte mësim në orët e katekizmit. Ish-presidenti Carter do të varroset në një ceremoni private pranë shtëpisë./ VOA