Zëvendës Sekretari i Shtetit për Menaxhimin dhe Burimet Richard R. Verma do të udhëtojë në Shqipëri, Kosovë, dhe Serbi më 7-11 janar.

Në Tiranë, ai do të diskutojë progresin demokratik të Shqipërisë, aftësitë mbrojtëse dhe thellimin e lidhjeve ekonomike me Shtetet e Bashkuara dhe do të falënderojë Qeverinë e Shqipërisë për mbështetjen e vazhdueshme me afganët.

Në Kosovë, ai do të diskutojë normalizimin e marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë nëpërmjet dialogut të lehtësuar nga BE, forcimin e qeverisjes dhe sundimit të ligjit dhe nxitjen e rritjes ekonomike dhe sigurisë energjetike në dobi të të gjithë shtetasve të Kosovës.

Ai gjithashtu do të falënderojë Qeverinë e Kosovës për mbështetjen e fuqishme ndaj Ukrainës dhe për ndihmën ndaj afganëve në nevojë.

Në Serbi, zëvendëssekretari do të theksojë partneritetin strategjik SHBA-Serbi në rritje për energjinë dhe çështje të tjera ekonomike.

Ai do të ofrojë mbështetje për integrimin e Serbisë në institucionet evropiane, normalizimin e marrëdhënieve të Serbisë me Kosovën, forcimin e shtetit të së drejtës dhe bashkëpunimin më të ngushtë dypalësh në çështjet ushtarake dhe të sigurisë.

Ai gjithashtu do të riafirmojë angazhimin e Shteteve të Bashkuara ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor ndërsa ata ndjekin integrimin euro-atlantik dhe bashkëpunimin më të thellë rajonal.