Në një prononcim për mediat, ish-ministri i Infrastrukturës, Damian Gjiknuri, tashmë i sapo zgjedhur Sekretar i Përgjithshëm i PS, tregoi rëndësinë dhe sfidën që e pret për të ardhmen.

Ai tha se është një sfidë e madhe dhe nënvizoi se do të japë më të mirën në këtë pozicion. Gjiknuri nënvizoi se të qenurit ministër nuk është se do të ndryshonte asgjë, pasi Partia Socialiste çdo ditë sipas tij është një angazhim i ri dhe i mbushur me sfida.”

PS është konfirmuar si një forcë fituese, shumë aktive dhe e aftë për t’u transformuar dhe e qartë për të ardhur. Është një sfidë e mirëpritur. Pozicioni i sfidës së PS nga menaxhimi i përditshëm është një sfidë e madhe dhe e mirëpres. Kjo është një pritshmëri e mirë dhe për mua, nuk kam ndonjë shqetësim në këtë drejtim”, tha Gjiknuri.

/a.r