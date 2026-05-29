Zëvendësministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, Megi Fino, e ftuar në “News Line” u shpreh se Shqipëria ka arritur sukses diplomatik, sa i takon aspiratave të saj për t’u bërë pjesë e BE. Ajo theksoi se hyrja në fazën përmbyllëse të kapitujve tregon një ecuri dhe progres të lartë.
“Moment historik për Shqipërinë. Kemi nisur punën për mbylljen e kapitujve negociues. Ky nuk është vetëm një sukses vetëm diplomatik dhe teknik, por transformimi është i prekshëm dhe BE e vlerëson këtë. Shqipëria ka bërë progres dhe besojmë se do ecim shumë shpejt”,u shpreh Fino.
Gjatë diskutimit, zv.ministrja u shpreh besimplotë se mbyllja e kapitujve do arrihet brenda 2027.
“Ka sfida, por duhet të vijojmë me këtë ritëm, me harmonizim të ligjeve dhe ta mbajmë këtë sportin e BE. Mbyllim kapitujt brenda 2027. Presim vlerësime të reja nga Komisioni Europian dhe mbajtjen e Konferencave Ndërqeveritare të tjera, të cilat do shënojnë hapa të tjerë në këtë proces”, tha ajo.
