Pavarësisht vendimit të Gjykatës Kushtetuese për të zëvendësuar gjatë vitit 2025 tre anëtarë të saj, skema e përtëritjes duket se ka dështuar në praktikë. Tre gjyqtarët e përfshirë janë Elsa Toska, Holta Zacaj dhe Sonila Bejtja, për mandatin e së cilës ende nuk ka një vendim.
Për vendin e Elsa Toskës, e dorëhequr një vit më parë, procesi ka ngecur pasi Këshilli i Emërimeve në Drejtësi rrëzoi kandidaturat si të papërshtatshme dhe i kërkoi Kuvendit të hapë garën nga e para. Parlamenti nuk e ka bërë këtë, duke pritur një interpretim nga vetë Gjykata Kushtetuese, mes akuzave për përcaktim të gabuar të afateve të mandatit.
Edhe zëvendësimi i Holta Zacajt ka hasur ngërç, ndonëse gjykata urdhëroi nisjen e procedurës. Gjykata e Lartë e hapi garën në dhjetor, por pas 10 muajsh nuk janë vlerësuar të gjithë kandidatët. Verifikimi ka përfunduar për Naureda Llagamin, Florian Ballhysën dhe Asim Vokshin, ndërsa vazhdon për Denar Bibën dhe Alma Faskajn.
Ligji parashikon 4 muaj për zëvendësimin e një anëtari, por KED nuk ka sqaruar arsyet e vonesës. Ndërkohë, për mandatin e Sonila Bejtjas, Presidenti ka 8 muaj që ka vënë në lëvizje procedurën, por seanca e parë gjyqësore është caktuar më 16 tetor.
Gjatë vitit 2025 pritet të zëvendësohet vetëm Holta Zacaj, duke e bërë të pamundur zbatimin e skemës së përtëritjes që parashikon largimin e tre anëtarëve çdo tre vjet.
