Në Tiranë, drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Arben Kraja, deklaroi sot se hetimet po vazhdojnë për tre inceneratorët në Tiranë, Fier e Elbasan si dhe për një seri denoncimesh mbi prokurimet publike.

Zoti Kraja, tha se, me plotësimin e Byrosë Kombëtare të Hetimit, rezultatet e luftës korrupsionit dhe krimit të organizuar do të jenë më të shumta vitin e ri.

Opozita ka shprehur mbështetje të plotë për SPAK, që të thellojë luftën kundër korrupsionit qeveritar, e inkurajuar nga arrestimi i ish ministrit të mjedisit, Lefter Koka.

Drejtuesi i SPAK, Arben Kraja, u shpreh sot se kushdo që abuzon me fondet publike do të jetë subjekt i hetimeve të Prokurorisë së Posaçme, i cili po fuqizohet dita ditës.

Zoti Kraja i bëri këto komente pas një mbledhje të përbashkët vjetore të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Ky vit, sipas tij, ishte vit i konsolidimit të institucionit të ri dhe plotësimit të Byrosë Kombëtare të Hetimeve pas disa muajsh, ndërsa vitin e ri rezultatet do të jenë më të larta, se edhe hetimet janë të shumta.

“Për procedurat e prokurimeve publike ne kemi shumë procedime penale, që hetojmë. Burimi i informacionit dhe kallëzimet janë nga të gjitha fushat; nga Kontrolli i Shtetit, nga biznesmenë dhe individë të ndryshëm. Janë vlerësuar të gjitha dhe rezultatet janë publike. Ne kemi çuar për ndjekje penale dhe jemi në pritje të një vendimi gjyqësor për strukturën më të lartë shtetërore, që merret me menaxhimin e prokurimeve publike. Jemi shumë të fokusuar në punën tonë: Kushdo që abuzon me fondet publike do të jetë pa diskutim pjesë e hetimeve tona”, – tha drejtuesi i SPAK-ut.

Zoti Kraja tha se publikimi i të dhënave të qytetarëve nuk është kompetencë e punës së SPAK-ut, por për këtë po heton prokuroria e Tiranës, por mund t’u bashkohet atyre hetimeve nëse në to përfshihen subjekte që janë në kompetencën e SPAK.

Krahas hetimeve për tre inceneratorët, SPAK ka në duar edhe shumë çështje të tjera hetimore për abuzime të dyshuara me fondet publike, thotë ai.

“SPAK ka dy seksione: një që lufton krimin e organizuar dhe një që lufton korrupsionin. Në të dy seksionet jemi të përqëndruar; nuk dua ta kaloj më shumë në asnjë krah. Duhet të keni besim, që rezultatet do të jenë në vazhdimësi dhe më cilësore. Ka hetim për të tre inceneratorët. Çështja është në hetim dhe po vazhdojmë. Ne kemi çështje të hapura për shumë problematika, për shumë elementë dhe për rezultatet do të flasim, nuk mund të japim emra paraprakisht” – tha zoti Kraja.

Pritshmëritë e opinionit publik janë veçanërisht të larta ndaj Prokurorisë së Posaçme Kundër Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).

Opozita gjatë gjithë kohës është shprehur për një kapje të drejtësisë nga Partia Socialiste në pushtet.

Megjithatë, pas arrestimit të ish ministrit të mjedisit, Lefter Koka, për korrupsion me inceneratorin e Elbasanit, Partia Demokratike ka deklaruar mbështetje për SPAK në thellimin e luftës ndaj korrupsionit.

Shqipëria po kryen prej 5 vjetësh një reformë të thellë në sistemin e drejtësisë, ku gjatë vettingut janë larguar një numër i konsiderueshëm gjyqtarësh e prokurorësh për pasuri të pajustifikuara, dhe prej 3 vjetësh ka themeluar institucionet e reja të tij.

