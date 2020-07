Figura e Rudina Hajdarit është e lidhur ngushtë kohëve të fundit me krijimin e një partie të re. Në një intervistë në “Repolitix”, Hajdari la të kuptohet se do të jetë pjesë e një partie në zgjedhjet e 2021 por pa treguar nëse do jetë një parti të re që do krijojë ajo apo grupi i saj parlamentar. Ajo tha se në shtator mund të zbulojë diçka më shumë, por tani është e fokusuar në miratimin e ndryshimeve kushtetuese.

“Di të them që në zgjedhjet e ardhshme do të jem në një liste dhe shpresoj që të jetë e hapur 100 % dhe me njerëz që janë vlejë dhe emrat e tyre do peshojnë dhe s’do kenë frikë nga populli shqiptar dhe të përfaqësojnë njerëzit me dinjitet dhe tu japin llogari për premtimet e tyre. Do të jetë një fushatë e jashtëzakonshme dhe do mundohemi se gjatë kësaj periudhë që do e zbulojmë së bashku duhet fillimisht të mbyllin kodin zgjedhor dhe ndryshimet kushtetuese dhe në shator do zbuloj diçka më shumë“, tha Hajdari.