Syla thotë se Zeqiraj kërkoi të mos bëhej shtatore për Adem Jasharin duke kërkuar edhe ndërrimin e emrit të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës.

“Pse spe qoni Marko Djurićin Ambasador në Tiranë, bile ai del si origjinal, por i gjeni do degenerika në arkiva të Botës Sot, si kopje të zbehta të politikës së tyre.. Ky Idriz Zeqiraj nuk e vlerson as Adem Jasharin, se lere mo tjerët… ka kerkuar mos me ju bo shtatoret dhe me ju heq emri nga Aeroporti…”, shrkuan Syla.

“Jeni tu e ofendu Kosovën rëndë. Edhe përpos që jeni të vetëdijshëm, po vazhdoni me qëllim. E sheh ky kur shkon në Shqipëri qysh e presin, e sa ka me kry punë. Ju jo para Brukselit, por edhe para Tiranës keni me na bo horë. Idiota”, shtoi ai.