Duke folur në dokumentarin e Apple TV “The Me You Can Not See”, Princi Harry zbuloi se ai vuante nga ankthi, depresioni dhe PTSD, veçanërisht midis moshës 28 dhe 32. Në moshën 32 vjeçare, ai u takua me Meghan dhe thotë se aty gjithçka ndryshoi.

“Unë kam qenë në mjekë të përgjithshëm, terapistë, terapistë alternativ. Unë kam qenë kudo por mendoj që ishte takimi me Meghan ai që mungonte dhe që zgjidhi gjithçka. Ajo më bëri të kuptoj që nëse nuk bëja terapi atëhere do humbisja gruan që doja. “

Këtë Harry e kuptoi pas një zënke me Meghan: “Kur Meghan tha,” Unë mendoj se duhet të shohësh dikë, “ishte si reagim ndaj një argumenti që kishim. Dhe në atë argument dhe pse nuk e dija , unë u ktheva te 12-vjeçari Harry.”

Ai mësoi nga terapisti i tij më vonë se ai ndonjëherë “kthehej te Harry 12-vjeçar”.

Harry gjithashtu tha se ishte ndjerë i turpëruar dhe ishte munduar të mbrohej derisa kuptoi që terapistja e kishte fjalën se ngjarja e rëndë e humbjes së mamasë së tij në moshën 12 vjeçare e kishte ndryshuar dhe ishte ende një pjesë e karakterit të tij që duhet rregulluar.

Katër vitet para se të takohej me Meghan ishin një periudhë e errët, ai tha – “Unë isha i gatshëm të merrja drogë, isha i gatshëm të provoja dhe të bëja gjërat që më bënin të kuptoja më pak së nuk ndihesha mirë. “

Të gjitha këto ai i ka treguar që njerëzit të kuptojnë se nëse kanë një problem shëndetësor të shkosh të terpaisti është vendimi më i mirë.

/a.r