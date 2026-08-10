Në një postim emocional në rrjetet sociale ylli kolumbian i muzikës pop, Shakira, ka shprehur solidaritetin dhe mbështetjen e saj me të prekurit nga tërmeti i fuqishëm që goditi Kolumbinë perëndimore.
Këngëtarja shprehu gjithashtu ngushëllime për familjet që përballen me momente ankthi pas tërmetit me magnitudë 7.4 që deri më tani u ka marrë jetën 111 personave dhe ka lënë të plagosur 87 të tjerë
Ajo u bëri thirrje bashkombësve të saj të qëndrojnë të bashkuar, sikurse e kanë zakon në kohë të vështira.
“Kolumbia ime e dashur, zemra ime është me të gjithë ata që e ndjenë këtë tërmet sot dhe me familjet që po kalojnë këtë kohë të vështirë. Në momente si këto, kolumbianët dinë të bashkohen dhe të mbështesin njëri-tjetrin. Gjithë forcën dhe dashurinë time për vendin tim. Le ta përqafojmë fort njëri-tjetrin dhe të qëndrojmë në kontakt për udhëzime në mënyrë që të ndihmojmë sa më shpejt të jetë e mundur”.
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