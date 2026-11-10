Një teknologji e zhvilluar në Francë po hap perspektiva të reja për pacientët që vuajnë nga format më të rënda të insuficiencës kardiake.
Bëhet fjalë për Aeson, një zemër artificiale e krijuar nga kompania CARMAT, e projektuar për të zëvendësuar funksionin pompues të dy barkusheve të zemrës.
Pajisja imiton punën e zemrës njerëzore dhe përshtat sasinë e gjakut që pompon sipas nevojave të organizmit. Sensorët e integruar ndihmojnë në rregullimin e funksionimit të saj, në varësi të aktivitetit fizik dhe gjendjes së pacientit.
Një tjetër veçori është përdorimi i materialeve biologjike në pjesët që bien në kontakt me gjakun, me synimin për të përmirësuar përputhshmërinë me organizmin.
Aeson është krijuar kryesisht si një zgjidhje e përkohshme për pacientët me dëmtime të rënda të zemrës, të cilët presin një transplant. Pajisja mund të mbështesë qarkullimin e gjakut deri në momentin kur pacienti mund të marrë një zemër dhuruese. Ajo ka nevojë për një sistem të jashtëm furnizimi me energji dhe nuk përbën një zëvendësim të përhershëm të transplantit.
Një zhvillim inkurajues erdhi edhe në shtator të këtij viti, kur u publikuan rezultatet e studimit klinik EFICAS. Sipas kompanisë, objektivi kryesor i studimit u arrit në 72.7% të 55 pacientëve që morën implantin gjatë periudhës dhjetor 2022-maj 2025.
Zemra artificiale Aeson ka marrë certifikimin për përdorim në Bashkimin Evropian si një trajtim që shërben si urë drejt transplantit. Megjithatë, teknologjia mbetet e kufizuar për pacientë të përzgjedhur dhe rezultatet afatgjata vijojnë të kërkojnë vlerësim klinik.
Pavarësisht kufizimeve, kjo pajisje përfaqëson një zhvillim të rëndësishëm në mjekësinë moderne dhe një mundësi shtesë për pacientët që përballen me insuficiencë të rëndë kardiake.
Leave a Reply