Presidenti Volodymyr Zelenskyy ka thënë se garancitë e sigurisë për Ukrainën do të përcaktohen në letër javën e ardhshme.
Sipas mediave të huaja, Presidenti i Ukrainës postoi në rrjetet sociale pas takimit të tij me presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, duke thënë se tema u diskutua “gjerësisht”.
“Presidenti Erdogan më informoi se po e përfshin ministrin e tij të mbrojtjes në këtë proces për të shqyrtuar se si Turqia mund të kontribuojë në sigurimin e mbrojtjes, veçanërisht në Detin e Zi”, shkroi ai.
Si mund të duken garancitë e sigurisë?
Garancitë e sigurisë janë folur prej kohësh si një mënyrë për të siguruar paqen në Ukrainë kur luftimet të marrin fund.
Në fund të fundit, vetëm trupat nuk ka gjasa të jenë të mjaftueshme për të penguar Vladimir Putinin, tha analisti ushtarak Sean Bell, përcjell A2 CNN.
“E gjitha kjo ka të bëjë me besueshmërinë dhe nuk mendoj se ushtarët në terren janë një përgjigje e besueshme”, shtoi ai.
Stacioni i ushtarëve përgjatë kufirit prej 1.600 miljesh të Ukrainës me Rusinë do të kërkonte rreth 100,000 ushtarë në të njëjtën kohë, të cilët do të duhej të trajnoheshin, të dislokoheshin dhe të bënin rotacion, duke kërkuar gjithsej 300,000 trupa.
E gjithë Ushtria e Mbretërisë së Bashkuar do të përbënte vetëm 10% të kësaj shume, me Francën që ka të ngjarë të jetë në gjendje të kontribuojë me një 10% të tjera, tha Bell.
