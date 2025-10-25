Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje edhe një herë aleatëve të tij për mbështetje më të madhe për mbrojtjen ajrore të vendit pas sulmeve të fundit ruse që lanë të paktën katër të vdekur në Kiev.
“Mbrëmë, Rusia sulmoi përsëri Ukrainën, këtë herë me dhjetëra dronë sulmi dhe nëntë raketa balistike. Fatkeqësisht, pati viktima. Vetëm që nga fillimi i këtij viti, Rusia ka lëshuar afërsisht 770 raketa balistike dhe më shumë se 50 raketa Kinzhal kundër Ukrainës.
Pikërisht për shkak të sulmeve si këto, ne po i kushtojmë vëmendje të veçantë sistemeve Patriot për të mbrojtur qytetet tona nga ky tmerr. Është thelbësore që partnerët tanë, të cilët kanë aftësitë, të zbatojnë atë që është diskutuar ditët e fundit. Çdo gjë është e mundur: partnerët tanë kanë sistemet e nevojshme dhe tashmë mund të ndihmojnë në mbrojtjen e Ukrainës’, tha ai.
