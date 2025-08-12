Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka deklaruar me vendosmëri se nuk do t’i dorëzojë Rusisë rajonin e Donbasit, duke e konsideruar këtë hap si një hapje dere për agresion të mëtejshëm. Kjo deklaratë vjen në prag të takimit të pritshëm mes presidentit rus Vladimir Putin dhe atij amerikan, Donald Trump, në Alaska.
Zelensky paralajmëroi se lëshimi i Donbasit do t’i jepte Putinit një “trampolinë” për një ofensivë të re. “Nëse largohemi nga Donbasi me dëshirën tonë ose nën presion, do të fillojmë një luftë të tretë,” tha ai. Ai theksoi se dorëzimi i fortifikimeve dhe lartësive të kontrolluara në këtë rajon do të ishte një veprim vetëvrasës për sigurinë e Ukrainës.
Pavarësisht konfuzionit rreth kushteve të paqes të ofruara nga Rusia, raportet sugjerojnë se Putin do të kërkojë tërheqjen e plotë të forcave ukrainase nga Donbasi. Megjithatë, Zelensky insistoi se nuk ka të drejtë të dorëzojë vendin dhe se asnjë propozim i tillë nuk ka ardhur me garanci sigurie që të mbrojë vendin nga sulme të ardhshme në qytete si Dnipro, Zaporizhzhia dhe Kharkiv.
Zelensky konfirmoi gjithashtu se ka zhvilluar biseda diplomatike dhe theksoi rëndësinë e përfshirjes së Bashkimit Evropian në negociatat e paqes. Ai beson se Trump po vepron si ndërmjetës, jo si një palë, dhe se propozimet e Putinit nuk janë domosdoshmërisht ato të Trump. Zelensky shpreson se takimi i Trump me Putinin do të shërbejë si një “ushtrim dëgjimi” për presidentin amerikan, përpara se ai të kontaktojë sërish me Kievin dhe udhëheqësit evropianë.
