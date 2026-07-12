Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, njoftoi të dielën, më 12 korrik, se ka propozuar zëvendësimin e kryeministres Yulia Svirydenko, raportoi Reuters.
Në një postim në platformën X, Zelensky e falënderoi Svirydenkon për punën e saj “të pastër, të qëndrueshme dhe efektive” në krye të qeverisë, si dhe për vitet e shërbimit të saj ndaj Ukrainës.
Presidenti ukrainas la të kuptohet se Svirydenko mund të marrë një rol të ri me rëndësi në marrëdhëniet e Ukrainës me një nga partnerët e saj kyç, megjithëse nuk dha detaje të mëtejshme mbi këtë detyrë.
Zelensky nuk ka bërë ende të ditur se kush do të propozohet për të marrë postin e kryeministrit, ndërsa priten zhvillime të tjera lidhur me ndryshimet në qeverinë ukrainase.
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