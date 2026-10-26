Presidenti Volodymyr Zelensky deklaroi se fitorja e lëvizjes opozitare “Lista e Studentëve” në zgjedhjet parlamentare të Serbisë shënon një kapitull të ri në historinë e vendit dhe popullit të tij.
Kreu i shtetit ukrainas shkroi për këtë në platformën e mediave sociale X, sipas mediave vendase.
“Ka pasur ndryshime në Serbi, një fitore e Listës së Studentëve. Dhe ky është qartë një kapitull i ri në historinë e vendit dhe popullit të tij. Ne i urojmë Serbisë suksese, zhvillim të vërtetë dhe marrëdhënie të ngrohta me komunitetin evropian”, vuri në dukje Zelensky.
Ai shtoi se Ukraina është mirënjohëse ndaj Serbisë “për respektin e saj për popullin dhe shtetin tonë, si dhe për pavarësinë tonë”.
“Jemi të gatshëm të vazhdojmë të zgjerojmë bashkëpunimin tonë dhe shpresojmë që të gjitha shpresat e mira të popullit të Serbisë të bëhen realitet!”, përfundoi Presidenti.
Siç është raportuar më parë, Aleksandar Vuçiç, i cili deri vonë shërbeu si president i Serbisë, pranoi se partia e tij kishte humbur zgjedhjet parlamentare ndaj lëvizjes protestuese të udhëhequr nga studentët.
Sipas të dhënave paraprake, “Lista e Studentëve” fitoi midis 135 dhe 140 vende në parlamentin me 250 vende, ndërsa Partia Progresive Serbe (SNS) e krahut të djathtë e Vuçiçit fitoi 105 vende.
Zgjedhjet e parakohshme u zhvilluan pas gati dy vitesh protestash studentore kundër korrupsionit. Protestat u nxitën nga tragjedia e vitit 2024 në Novi Sad, ku 16 persona vdiqën kur një tendë u shemb në stacionin e trenit.
“Lista e Studentëve” u formua pas diskutimeve midis pjesëmarrësve në protestë. Ajo përfshinte akademikë, mjekë, artistë dhe aktivistë qytetarë.
Në fund të shtatorit, Vuçiç njoftoi se kishte dhënë dorëheqjen me qëllim që të merrte pjesë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe të kandidonte për postin e kryeministrit.
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Burimi: Botë
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