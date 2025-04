Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka lënë të kuptohet se mund të mos marrë pjesë në funeralin e të ndjerit papa Françesku në Romë të shtunën.

“Nëse unë nuk mund të jem atje, Ukraina do të përfaqësohet me dinjitet. Ministri i Jashtëm Andrii Sybiha dhe Zonja e Parë Olena Zelenska do të jenë atje”, u tha Zelensky gazetarëve në Kiev.

Të enjten në mbrëmje, ushtria ruse nisi një sulm masiv të kombinuar me raketa dhe dronë ndaj Ukrainës, duke vrarë të paktën 12 persona në kryeqytet, Kiev.

Pritet që shumë të ftuar shtetërorë nga e gjithë bota të marrin pjesë në funeralin në sheshin e Shën Pjetrit, përfshirë presidentin e SHBA-së Donald Trump.

Para nisjes së tij për në Romë, Trump nuk e përjashtoi takimin me Zelenskyn në periferi të ceremonive mortore.

Në fund të shkurtit, një takim midis Trump, nënpresidentit të SHBA-së J.D. Vance dhe Zelensky përfundoi në një përplasje, dhe Trump vazhdon të jetë shumë kritik ndaj Zelensky.

Zelensky ndërpreu vizitën e tij shtetërore në Afrikën e Jugut të enjten për t’u kthyer në vendin e tij të shkatërruar nga lufta pas sulmit të fundit të Rusisë.