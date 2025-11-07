Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka folur për situatën e fundit në fushën e betejës.
Sipas mediave të huaja, Zelenskyy tha se Rusia po grumbullon trupa pranë Vovchansk në rajonin verilindor të Kharkiv.
Zelensky tha gjithashtu se Rusia po përpiqet gjithashtu të demonstrojë sukses në betejë për Donald Trumpin, me sulmin e saj në Pokrovsk.
Në betejën kryesore që po zhvillohet në qytet, Ukraina beson se rreth 1,000 luftëtarë rusë janë infiltruar në Pokrovsk qendror në grupe të vogla.
“Nëse rusët mund t’i mbajnë këto ishuj pozicionesh dhe të vendosin disa forca të shumta në to, ata mund t’i detyrojnë ukrainasit të tërhiqen”, shpjegoi analisti i Sky News.
I pyetur për shanset që Ukraina të jetë në gjendje të mbajë Pokrovskun, Clarke tha se ata kanë një “shans 50/50”.
“Por është e vështirë për ta. Është vërtet e vështirë sepse ata thjesht nuk kanë numrat e duhur”, shpjegoi ai më tej. “Dhe rusët kanë shumë numra”, përfundoi Clarke.
