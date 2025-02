Spekulimet po shtohen se kush mund të pasojë presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky pasi ai njoftoi, në prag të përvjetorit të tretë të konfliktit të armatosur me Rusinë, se do të ishte i gatshëm të tërhiqej nëse kjo nënkuptonte sigurimin e anëtarësimit të Kievit në NATO .

“Nëse ka paqe për Ukrainën, nëse vërtet keni nevojë që unë të largohem nga posti im, unë jam gati. Unë mund ta shkëmbej atë me NATO-n,” tha Zelensky gjatë një konference për shtyp në forumin “Ukraina. Viti 2025”, duke shtuar se ai do të largohej “menjëherë” nëse është e nevojshme.

Presidenti Donald Trump ka bërë thirrje që Ukraina të mbajë zgjedhje pavarësisht luftës së vazhdueshme. Ai e ka etiketuar Zelenskyn një “diktator” dhe ka deklaruar se ai është një udhëheqës i paligjshëm.

Nëse Zelensky do të jepte dorëheqjen ose nëse do të mbaheshin zgjedhjet, disa figura kyçe janë shfaqur si pasardhës të mundshëm:

Gjenerali Valery Zaluzhny

Zaluzhny shërbeu si komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës nga viti 2021 deri në vitin 2024 dhe tani mban pozicionin e ambasadorit në Mbretërinë e Bashkuar. Ai u shkarkua nga posti i kreut të ushtrisë më 8 shkurt 2024 dhe u zëvendësua nga gjenerali Oleksandr Syrsky.

The Economist raportoi më 19 shkurt se kishte marrë një sondazh të brendshëm që tregonte se ai do të mundte Zelensky në zgjedhjet e kohës së luftës.

Tensionet mes Zaluzhny-t dhe Zelensky-t kishin filluar të ziejnë për muaj të tërë përpara se ai të hiqej nga posti i tij. Dyshja raportohet se janë përplasur për strategjitë e luftës së gjeneralit dhe sfidën e mobilizimit masiv, raportoi CNN .

Popullariteti në rritje i Zaluzhny si në publik ashtu edhe në ushtri nxiti më tej spekulimet se ai përbënte një sfidë të mundshme politike për presidencën e Zelensky, raportuan mediat ukrainase dhe ruse.

Ndërsa Zaluzhny nuk ka thënë zyrtarisht se do të kandidojë për postin, ai nuk e ka përjashtuar mundësinë.

Kur u pyet për pjesëmarrjen e tij të mundshme në zgjedhjet e ardhshme presidenciale të Ukrainës, ai e hodhi poshtë pyetjen si “të papërshtatshme”, por la të kuptohet për një vendim të ardhshëm.

Kyrylo Budanov

Kyrylo Budanov, kreu i agjencisë së inteligjencës ushtarake të Ukrainës GUR, shihet si një pretendent i mundshëm, pasi vlerësimi i tij i besimit mes ukrainasve tejkalon atë të Zelensky.

Një sondazh i InfoSapiens i kryer nga 15 deri më 27 nëntor e renditi Budanovin të dytin pas Zaluzhny, me një vlerësim besimi prej 54.6 përqind. Në krahasim, Zelensky kishte një vlerësim prej 53 për qind të besimit, ndërsa Zaluzhny kryesonte me 76.8 për qind.

Në një intervistë në YouTube me gazetaren Eynull Fatullaev, Budanov sugjeroi se një armëpushim mund të arrihet këtë vit.

“Unë mendoj se do të ndodhë. Ka shumë komponentë që të ndodhë,” tha Budanov. “Sa kohë do të jetë, sa efektive do të jetë – është një pyetje tjetër.”

Ruslan Stefanchuk

Ruslan Stefanchuk, kryetari i Parlamentit të Ukrainës, është paraqitur gjithashtu si një pasardhës i mundshëm i Zelensky.

Një aleat kyç i presidentit, Stefanchuk ka kundërshtuar me forcë thirrjet e Trump dhe Vladimir Putin që Ukraina të mbajë zgjedhje. Ai tha në një postim në Facebook më 19 shkurt se vendit i duhen “plumbat, jo fletët e votimit”.

“Nëse ka dikush që duhet të detyrohet në zgjedhje reale, të lira dhe të ndershme, ai është Putini,” shkroi Stefanchuk.

Ai ende nuk ka deklaruar ndonjë ambicie presidenciale.

SHBA dhe Rusia janë të angazhuara në bisedime për të ndërmjetësuar një marrëveshje paqeje për t’i dhënë fund luftës – pa pjesëmarrjen e Ukrainës. Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt u tha gazetarëve më 22 shkurt, Trump është “shumë i sigurt” se një marrëveshje mund të arrihet që “këtë javë”.