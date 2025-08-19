Bjellorusia mund të organizojë një takim midis presidentëve Volodymyr Zelensky dhe Vladimir Putin me kërkesë të Moskës, tha sekretari i shtypit i udhëheqësit bjellorus, i cituar nga gazeta ruse Vedomosti.
“Bjellorusia nuk kërkoi rolin e ndërmjetësit dhe nuk po e kërkon atë, por nëse është e nevojshme për paqen në republikën tonë vëllazërore, ne jemi të gatshëm të organizojmë çdo takim”, thuhet se tha Natalya Eismont.
Megjithatë, ajo vuri në dukje se kjo temë nuk u diskutua gjatë një bisede telefonike të kohëve të fundit midis Presidentit Bjellorusi Alexander Lukashenko dhe Presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
