Presidenti Volodymyr Zelensky tha të martën se forcat ukrainase po rimerrnin territorin përmes një serie ofensive, përfshirë një operacion të panjoftuar më parë, në të cilin trupat e Kievit përdorën tubacione gazi për të anashkaluar pozicionet ruse.
Zelensky, duke folur në video-adresimin e tij të përditshëm, tha se pozicioni i betejës së Kievit ishte më i forti në një kohë të gjatë në luftën 4-vjeçare e gjysmë dhe mund të forcohej me më shumë dërgesa të sistemeve të mbrojtjes ajrore nga aleatët e saj perëndimorë.
Duke cituar një raport nga komandantë të lartë, ai vuri në dukje për herë të parë operacionin “Veles” duke përdorur tubacione në verilindje të Ukrainës. Ai gjithashtu iu referua një operacioni sulmi ajror në Ukrainën lindore dhe operacionit “Vivaldi” më tej në veri, i projektuar për të parandaluar përparimet ruse në zona kyçe.
Zelensky tha se Operacioni Veles u krye pranë Kupiansk, një qytet në rajonin verilindor të Kharkivit i rimarrë nga forcat ukrainase në fund të vitit 2022, por që atëherë është nën presion të vazhdueshëm rus.
“Është një operacion i fortë, i planifikuar mirë dhe i bazuar në teknologji. Rusët u përpoqën të përdornin tubacionet nëntokësore të gazit për të avancuar përtej pozicioneve tona”, tha Zelenskiy.
“Ushtarët tanë e kthyen këtë taktikë kundër rusëve dhe përdorën infrastrukturën nëntokësore kundër pushtuesve me një sukses të jashtëzakonshëm”, tha ai.
Në ofensivën e Vivaldit, një komandant i lartë raportoi muajin e kaluar se Korpusi i Tretë i Ushtrisë së Ukrainës kishte pastruar një sipërfaqe prej 75 kilometrash katrorë nga grupet ruse të infiltrimit dhe kishte rimarrë 10 kilometra katrorë të tjerë.
Ky operacion ishte i përqendruar në veri të fortifikimeve kryesore në rajon, i ashtuquajturi “brez fortesash” i qyteteve Sloviansk dhe Kramatorsk. Kapja e tyre do ta sillte Rusinë më afër qëllimit të saj për të kapur të gjithë rajonin e Donbasit.
Zelenskiy në gusht foli për sukses në një ofensivë më në jug, me 26 fshatra që iu rikthyen kontrollit ukrainas.
Ndërkohë, Rusia thotë se favorizon një zgjidhje të përgjithshme të luftës në vend të një armëpushimi afatshkurtër dhe është zotuar të vazhdojë përpjekjet e saj për të pushtuar të gjithë Donbasin.
The post Zelensky njofton përparime të reja ushtarake: Përdorëm tubacionet e gazit për të goditur forcat ruse appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
Leave a Reply