Raketa dhe dronë u lëshuan në masë nga ushtria e Rusisë në disa rajone të Ukrainës.
Në sulmin e ashpër të radhës u raportuan të paktën 3 viktima dhe mbi 45 persona të plagosur, të gjithë civilë.
Këtë e konfirmojnë autoritetet rajonale të Ukrainës, ndërsa saktësohet se forcat ajrore kanë rrëzuar 510 dronë, 6 raketa balistike dhe 32 raketa lundruese të lëshuara gjatë natës nga Rusia.
Rajonet e prekura përfshijnë Zaporizhian me 1 viktimë dhe 25 të plagosur, Donjeckun me 1 të vrarë dhe 6 të lënduar, si dhe Kherson me 1 viktimë dhe 7 të plagosur.
Pas sulmeve të reja masive të orëve të fundit në disa rajone të Ukrainës, Presidenti Volodymyr Zelensky i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të reagojë ndaj këtyre veprimeve që sipas tij po vrasin negociatat për paqe.
“Mjaft me fjalët, le të kalojmë te veprimet”, ishte thirrja e tij. Presidenti i Ukrainës akuzon Moskën se po përdor “kohën e ndarë për përgatitjen e takimeve në nivel udhëheqësish për të zhvilluar sulme të reja masive”.
Megjithatë, presidenti rus e ka vëmendjen diku tjetër. “Militarizmi japonez po ringjallet nën maskën e kërcënimeve imagjinare ruse ose kineze, ndërsa në Europë, përfshirë Gjermaninë, po ndërmerren hapa drejt rimilitarizimit të kontinentit, duke mos marrë parasysh paralelet historike”, tha Presidenti rus.
Vladimir Putin në një intervistë me shkrim për Xinhua, në prag të vizitës së tij në Kinë, gjatë së cilës ai do të marrë pjesë edhe në paradën ushtarake të 3 shtatorit në Sheshin Tiananmen që shënon fundin e Luftës së Dytë Botërore.
