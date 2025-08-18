Përmes një shpërthimi britmash nga media e mbledhura në Zyrën Ovale, një gazetar e pyeti Volodymyr Zelenskyy nëse është i përgatitur të “dërgojë trupat ukrainase drejt vdekjes së tyre” ose “të rivizatojë hartat” për një marrëveshje paqeje.
“Ne jetojmë nën sulme, çdo ditë”, tha Zelenskyy, duke vënë në dukje vdekjen e një fëmije së fundmi.
“Ne duhet ta ndalojmë këtë luftë për të ndaluar Rusinë, dhe kemi nevojë për mbështetje, partnerë amerikanë dhe evropianë. Ne do të bëjmë çmos me këtë. Ne tregojmë se jemi njerëz të fortë dhe mbështetëm idenë e Presidentit Trump për ta ndaluar këtë luftë. Ne jemi gati për takim trepalësh me Putinin”, tha lideri ukrainas.
Sakaq, presidenti amerikan Donald Trump tha se Presidenti rus Vladimir Putin është duke pritur një telefonatë të tijën pas takimeve të sotme në Shtëpinë e Bardhë me Zelenskyn dhe liderët e BE-së dhe NATO-s.
“Ne folëm, do kemi edhe një telefonatë pas këtyre takimeve sot dhe mund të kemi takim trepalësh. Nëse nuk ndodh, do të vazhdojë lufta. Ai po pret telefonatën time pas këtij takimi”, tha Trump.
