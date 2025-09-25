Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy planifikon të largohet nga detyra pas përfundimit të luftës me Rusinë. “Nëse i japim fund luftës me rusët, po, atëherë jam i përgatitur të mos kandidoj, sepse zgjedhjet nuk janë qëllimi im”, tha Zelenskyy në një intervistë për portalin amerikan të lajmeve Axios.
“Doja me dëshpërim të isha me vendin tim, ta ndihmoja vendin tim, në një kohë shumë të vështirë. Qëllimi im është t’i jap fund luftës”. Zelensky tha se do t’i kërkonte parlamentit ukrainas të organizonte zgjedhje sapo të arrihej një armëpushim, shkruan A2 CNN.
Zgjedhjet presidenciale të planifikuara për vitin 2024 ishin pezulluar sipas ligjit ushtarak, i cili u fut në Ukrainë pas fillimit të pushtimit rus në shkurt 2022. Ish-komediani Zelensky u zgjodh kreu i shtetit në vitin 2019. Si rezultat, Rusia ka vënë në dyshim vazhdimisht legjitimitetin e Zelensky-t si president.
Megjithatë, gjatë më shumë se tre viteve e gjysmë të luftës, Zelensky ka ruajtur një nivel mjaft të lartë besimi publik. Një sondazh i kryer në fillim të shtatorit nga Instituti Ndërkombëtar i Sociologjisë i Kievit zbuloi se rreth 59 për qind e ukrainasve i besojnë Zelensky-t. Rreth 34 për qind e të anketuarve nuk i besonin atij.
Gjatë intervistës, Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy e ka kërcënuar Rusinë me sulme të mëtejshme. Zelenskyy i tha portalit amerikan të lajmeve Axios se ai ka mbështetjen e qartë të Presidentit të SHBA-së Donald Trump në sulmin ndaj objektivave të tilla si infrastruktura energjetike dhe fabrikat e mbrojtjes.
“Nëse ata sulmojnë furnizimin tonë me energji, Presidenti Trump mbështet aftësinë tonë për t’u kundërpërgjigjur furnizimit të tyre me energji”, tha Zelenskyy. Trump tha të njëjtën gjë për fabrikat e dronëve dhe vendet e raketave, edhe pse ato janë të mbrojtura mirë, shtoi Zelenskyy.
Udhëheqësi ukrainas theksoi se vendi i tij nuk do të sulmonte civilët sepse “ne nuk jemi terroristë”. Megjithatë, ai la të kuptohej se punonjësit e Kremlinit mund të jenë në shënjestër. “Ata duhet të dinë se ku janë strehimoret kundër bombave”, tha ai. “Ata kanë nevojë për to. Nëse nuk e përfundojnë luftën, ata patjetër do të kenë nevojë për to”. Ukraina do t’u përgjigjet sulmeve ruse.
Leave a Reply