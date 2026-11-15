Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka ngritur sërish alarmin mbi funksionimin e ngadalësuar të sistemit satelitor të internetit të nivelit ushtarak, Starshield, duke theksuar se kjo situatë po dëmton rëndë aftësinë e vendit për të bllokuar sulmet ajrore ruse.
Sipas kryetarit të shtetit ukrainas, “mbrojtja e jetëve dhe infrastrukturës energjetike të Ukrainës përpara dimrit varet drejtpërdrejt nga kjo”, ndërsa ka kërkuar nga zyrtarët vendas që të koordinohen ngushtësisht me qeverinë amerikane dhe kompaninë e Elon Musk për heqjen e kufizimeve.
Problemet teknike dhe ndikimi në frontin e luftës
Çështja e kufizimeve të shpejtësisë në terminalet Starshield – të cilat përdoren kryesisht për kapjen e raketave dhe dronëve në hapësirën ajrore – ka shkaktuar debate të gjata mes autoriteteve amerikane dhe atyre ukrainase. Zelensky ka shpjeguar se kufizimet e shpejtësisë prej rreth 160 km/orë (100 mph), të vëna në disa zona, përfshirë territoret e pushtuara, po e bëjnë të pamundur përgjimin e mjeteve fluturuese.
Siç u shpreh Zelensky, “dronët tanë interceptorë humbasin lidhjen me operatorët e tyre me një shpejtësi prej 161 km/orë dhe thjesht nuk mund t’i kapin ‘shahedët’ me motor reaktiv rusë”.
Vendosja e kufizimeve të tilla vetëm në zonat e pushtuara nga Rusia ngre shqetësimin se kjo mund të interpretohet si një njohje e tërthortë e territoreve të humbura.
Intensifikimi i sulmeve dhe zhvillimet rajonale
Kjo situatë teknologjike vjen në një kohë kur Rusia ka rritur ndjeshëm intensitetin e goditjeve ndaj objektivave civile, hekurudhore dhe energjetike në disa rajone të Ukrainës, përfshirë Zaporizhzhia, Sumy, Odesa, Zhytomyr dhe Kirovohrad, duke lënë pas dhjetëra të plagosur dhe viktima.
Në anën tjetër, forcat ukrainase kanë vazhduar kundërpërgjigjen e tyre, duke shënjestruar impiante petrokimike dhe rafineri nafte në territorin rus, si në qytetin e Nizhnekamsk në Tatarstan. Ndërkohë, në planin rajonal, tensionet mbeten të larta pas vendimit të Estonisë për të mbyllur pikat kufitare me Rusinë, si përgjigje ndaj operacioneve të dyshuara të sabotimit të organizuara nga inteligjenca ushtarake ruse (GRU).
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