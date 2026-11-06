Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka paralajmëruar për përgatitjen e një sulmi të ri rus ndaj Ukrainës, i cili mund të ketë në shënjestër objektet energjetike, urat mbi lumin Dnieper dhe infrastrukturën tjetër civile.
Duke iu referuar informacioneve të siguruara nga shërbimet e inteligjencës, Zelensky tha se Kievi është në dijeni të planeve për një valë të re sulmesh dhe se Forcat Ajrore dhe Forcat e Armatosura të Ukrainës po përgatiten për t’u përballur me kërcënimin.
“Tani kemi informacion nga shërbimet e inteligjencës se po përgatitet një sulm i ri, që synon sektorin tonë të energjisë, urat mbi lumin Dnieper dhe infrastrukturën civile”, deklaroi presidenti ukrainas.
Përballë këtij kërcënimi, Zelensky ka përsëritur thirrjen ndaj aleatëve perëndimorë për të përshpejtuar dërgesat e raketave interceptuese për sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot, duke theksuar se çdo vonesë mund të ketë pasoja të rënda për sigurinë e vendit.
“Ne kemi nevojë për raketa interceptuese për Patriotët tanë. Çdo marrëveshje ka rëndësi dhe çdo ditë ka rëndësi kur bëhet fjalë për dërgesat”, u shpreh ai.
Më tej, kreu i shtetit ukrainas u bëri apel të drejtpërdrejtë partnerëve ndërkombëtarë që të mos shtyjnë dërgimin e municioneve dhe pajisjeve të nevojshme për mbrojtjen e hapësirës ajrore të Ukrainës.
“Ne po u kërkojmë partnerëve tanë me këmbëngulje të madhe: Ju lutemi mos i shtyni dërgesat”, theksoi Zelensky.
Në përfundim të mesazhit të tij, presidenti ukrainas u bëri thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar dhe të ndjekin udhëzimet e sigurisë, duke pasur parasysh rrezikun e sulmeve të reja me raketa.
“Ju lutemi të jeni të kujdesshëm dhe të qëndroni të sigurt, duke pasur parasysh kërcënimin e sulmeve me raketa. Lavdi Ukrainës!”, deklaroi ai.
Paralajmërimi vjen në një moment kur mbrojtja e infrastrukturës kritike mbetet një nga sfidat kryesore për Ukrainën, ndërsa autoritetet në Kiev kërkojnë mbështetje më të madhe ushtarake nga aleatët për të përballuar sulmet e mundshme ruse.
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