Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky duket se është i gatshëm të shkëmbejë territore me Rusinë për t’i dhënë fund luftës trevjeçare.

Screenshot_20Ky lëshim nga ana e Zelenskyt mund të realizohet vetëm nëse Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, arrin të sjellë të dyja vendet në tryezën e bisedimeve, pra Kievin dhe Moskën.

“Ne do të shkëmbejmë një territor me një tjetër,” tha Zelensky në një intervistë me Guardian të botuar të sot, duke thënë se Kievi do të japë një pjesë të rajonit të Kurskut që ka mbajtur që nga inkursioni i befasishëm i gushtit në Rusi.

Zelensky tha se nëse Trump arrin të sjellë Ukrainën dhe Rusinë në tryezën e bisedimeve, ai planifikon t’i ofrojë Rusisë një shkëmbim të drejtpërdrejtë tokash, duke i lëshuar zonat e kontrolluara tani nga ushtria ukrainase në territorin rus, në rajonin e Kurskut.

“Ne do të shkëmbejmë territore”, tha ai, por shtoi se nuk e di se cilën pjesë të territoreve të pushtuara nga Rusia do të kërkojë.

“Nuk e di, do të shohim. Por të gjitha territoret tona janë të rëndësishme, nuk ka prioritet”, tha presidenti ukrainas.

Zelensky tha se nëse Donald Trump tërheq mbështetjen e SHBA-së për Ukrainën, Europa nuk do të jetë në gjendje të plotësojë boshllëkun.

“Ka zëra që thonë se Evropa mund të sigurojë garanci sigurie pa amerikanët. Unë gjithmonë përgjigjem jo. Garancitë e sigurisë pa Amerikën nuk janë garanci reale të sigurisë”, tha presidenti ukrainas.

Sakaq Zelensky u shfaq i gatshëm për të negociuar me Rusinë.

Ai theksoi se është i gatshëm t’u ofrojë kompanive amerikane kontrata rindërtimi fitimprurës dhe kushte pozitive për investime në mënyrë që të ketë Donald Trump në anën e tij tha presidenti ukrainas gjatë një interviste që i dha gazetës britanike nga Pallati Presidencial në Kiev.