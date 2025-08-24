Zelenski falënderon Shqipërinë për mbështetjen e vazhdueshme në Ditën e Pavarësisë së Ukrainës
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, shpreh mirënjohjen e tij ndaj Shqipërisë dhe Presidentit Bajram Begaj, për urimet e ngrohta në 34-vjetorin e pavarësisë së Ukrainës.
“Faleminderit sinqerisht Presidentit Bajram Begaj, për fjalët e tij të ngrohta në këtë ditë të veçantë,” shkruan Zelensky në rrjetin social “X”.
Ai shton se Shqipëria mbetet një partner i besueshëm i Ukrainës, si në skenën ndërkombëtare, ashtu edhe në marrëdhëniet bilaterale, dhe shprehu shpresën për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit mes dy vendeve.
Ky mesazh vjen në një moment kur miqësia dhe mbështetja ndërkombëtare janë më të rëndësishme se kurrë për Ukrainën, ndërsa vendi vazhdon të përballet me agresionin rus.
