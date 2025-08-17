Tregjet e aksioneve të mbrojtjes dhe energjisë ka të ngjarë të jenë në fokus këtë javë, ndërsa udhëheqësit evropianë nxituan të mbështesin Ukrainën në bisedimet me Presidentin e SHBA-së Donald Trump, të cilat mund të bëjnë presion mbi Kievin që të pranojë një marrëveshje paqeje që favorizon Rusinë.
Investitorët po presin shenja se SHBA-të mund t’i afrohen Rusisë në një përpjekje për të shfrytëzuar burimet e mëdha energjetike të pashfrytëzuara të Arktikut, në një ndryshim të madh gjeopolitik që shton presionin mbi Evropën për të rritur me shpejtësi shpenzimet e mbrojtjes.
Trump dhe Presidenti rus Vladimir Putin përfunduan samitin e tyre të fundjavës në Alaska pa siguruar një marrëveshje armëpushimi për Ukrainën, me Presidentin e SHBA-së që tha më pas se tani dëshironte një marrëveshje të shpejtë paqeje që Kievi duhet ta pranonte.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskiy do të udhëtojë për në Uashington të hënën për bisedime, të cilave do t’u bashkohen udhëheqës të disa vendeve, përfshirë Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Francën.
“Trump duket se është i prirur të zvogëlojë ose edhe t’i japë fund mbështetjes së SHBA-së për Ukrainën. Putini e bëri atë të interesohet për marrëveshje biznesi”, tha Kryeekonomisti i Berenberg, Holger Schmieding, në një shënim për klientët.
“Si rezultat, SHBA-të mund të heqin sanksionet ndaj Rusisë dhe të investojnë në Rusi”, shtoi ai. “Evropa do të duhet të shpenzojë shumë më tepër për mbrojtjen e saj.”
Rritje e aksioneve të mbrojtjes
Investitorët kanë vënë bast për këtë rezultat që nga shkurti i vitit 2022, duke nxitur një rritje të jashtëzakonshme të aksioneve evropiane të hapësirës ajrore dhe mbrojtjes.
Euro është rritur me 13% kundrejt dollarit këtë vit dhe është tregtuar me rreth 1.17 dollarë të premten.
Strategu i Bankës së Amerikës, Michael Hartnett, theksoi potencialin që projektet e shpimit në Arktik SHBA-Rusi të shfrytëzojnë 15% të naftës së pazbuluar në botë dhe 30% të gazit natyror të pazbuluar në botë, duke rezultuar në një treg të thellë rënës të energjisë.
Nafta e papërpunuar Brent, e cila ra më shumë se 1% në gati 66 dollarë për fuçi, të premten, ishte ende e vlerësuar për një marrëveshje paqeje në Ukrainë, paralajmëroi Hartnett, ndërsa Trump donte çmime më të ulëta të energjisë për konsumatorët amerikanë.
