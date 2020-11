Ai ka përdorur edhe emra për të faktuar deklaratën e tij duke thënë se i gjithë krahu i luftës së UÇK, Hashim Thaçi, Kadri Veseli apo Ramush Haradinaj u kanë treguar gazetarëve privatisht, që njeriu që ka mbledhur më së shumti fakte apo dëshmi kundër UÇK-së, ka qenë lideri aktual i PD-së në Shqipëri, Lulzim Basha.

“Lulzim Basha, i gjithë krahu i luftës qoftë Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Ramush Haradinaj, të gjithë na kanë thënë ne në tavolinë, privatisht, ne gazetarëve që njeriu që ka mbledhur më së shumti fakte dëshmi, prova kundra Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka qenë Lulzim Basha. Me ardhjen e tij në krye të Partisë Demokratike, unë jam ndier i shokuar me afrimin që ka pasur Fatmir Limaj e Ramush Haradinaj me Lulzim Bashën. Sa i përket krerëve të Partisë Demokratike të Kosovës, Thaçit dhe Veselit, gjithmonë ka qenë ajo ftohja e cila ka ekzistuar pikërisht për shkak të punës kolosale që Lulzim Basha e ka bërë gjatë kohës që ka qenë në UMNIK, duke mbledhur dëshmi dhe fakte kundër pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare” ka thënë Zeka.

Kujtojmë se në një kohë kur eksponentët kryesorë të luftës së UÇK-së, ndër të cilët Kadri Veseli dhe Hashim Thaçi, janë duke u gjykuar në Dhomat e Specializuara të Gjykatës së Hagës, emri i Llzim Bashës po lakohet si një ish-përkthyes për llogari të hetimeve të Hagës, por edhe si marrësi i një video-kasete, që Milaim Bellanica, një qytetar nga Krusha e Madhe, kishte të filmuar në të, masakrën serbe në Krushë të Madhe.