I pyetur në “Log.” në News24, për përballjen me deputeten e re të PS në parlament Zegjine Çaushi, Gazment Bardhi tha se nuk i druhet pranisë së saj në parlament.

Videot e Zegjinesë drejtuar Gazment Bardhit u bënë virale në rrjet gjatë fushatës zgjedhore. Sipas Bardhit, pas Zegjinesë qëndron shefja e saj Belinda Balluku.

“Videot e Zegjinesë i kam parë pas fushatës. Belinda Balluku është Zegjineja, me trup me qëndrim. Kjo ka mbaruar shkollën e lartë, zv.kryeministrja s’ka mbaruar as të mesmen”, tha Bardhi.

