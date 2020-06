Ish presidenti Bamir Topi vlerësoi me nota maksimale figurën e Zef Mazit si kryenegociatori i Shqipërisë me BE për procesin e negociatave. Për Topin ai është një personalitet me karrierë të gjatë politike dhe një zgjedhje shumë e mirë.

“Zef Mazi është një zgjedhje shumë mirë, është një qytetar i mirë në formimin dhe i ekuilibruar dhe e gjithë karriera diplomatike e ka sofistikuar edhe më shumë. Jap vetëm konsiderata pozitive dhe mendojë se është një zgjedhje shumë e mirë”, tha Topi.

Zef Mazi u prezantua ditën e sotme zyrtarisht si kryenegociator i Shqipërisë me BEnga kryeministri Rama, ndërsa gjatë fjalës së tij tha se do të takoj Metën dhe dëgjoj Bashën.

g.kosovari