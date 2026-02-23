Në një intervistë për emisionin Dekalog nga Roland Qafoku në DritareTV, diplomati dhe ish-ambasadori Zef Mazi ka rrëfyer kujtimet e tij për një nga momentet historike të fillimit të viteve ’90, duke përfshirë vizitën e sekretarit amerikan të shtetit James Becker dhe takimin e Nënë Terezës me ish-presidentin Ramiz Alia.
Mazi, i cili shërbente si interpret për presidentin Alia, tregoi se gjatë vizitës së Nënë Terezës në Shqipëri në vitin 1989, ajo kishte shprehur gëzim që po qëndronte mes një myslimani dhe një katoliku, duke vlerësuar unitetin fetar dhe kombëtar të vendit. “Jam e gëzuar që ndodhem mes një Ramizi dhe një Zefi.”, tha ajo në anglisht, duke nënvizuar harmoninë mes komuniteteve fetare.
Diplomati kujtoi gjithashtu entuziazmin popullor që shoqëroi vizitën e sekretarit amerikan të shtetit James Becker në qershor të vitit 1991. Mazi përshkroi masivitetin e grumbullimit të njerëzve, duke vlerësuar rëndësinë e këtij momenti si shenjë e një kalimi nga një regjim politik në një tjetër. Ai shpjegoi se prezenca amerikane dhe ndërkombëtare u perceptua nga qytetarët si simbol i një ndryshimi të madh politik.
