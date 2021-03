E pranishme ishte dhe aktorja Rita Gjeka, e cila i kërkoi Bashës që të mbajë premtimin për ndërtimin e Teatrit Kombëtar. Teksa bisedonin, Deda tha se kishte dhënë shfaqe në Bllok dhe kishte parë sesi silleshin “bijtë” e atyre që jetonin atje.

“Unë kam dhënë shfaqe në Bllok, e kam parë sesi sillen bijtë e tyre. Ata kanë qenë dikush i urtë, dikush i hedhur, ky ka qenë më i hedhuri i tanve. Veshte këmisha me lule, ky pinte marijuanë, ky tallej me të madhin, me të voglin, me tanë. U tallte me tanë, është tall me nanën e vet, babën e vet, me fëmijët e vet… Është i marri që na ka hy midis”, i tha Zef Deda-Bashës.

Dialogu:

Basha: E kalove ëë

Zefi: E kalova. Sot kam hec për herë të parë

Basha: Si e kalove?

Zefi: Vështirë

Basha: Vështirë ëë?

Zefi: U shtrova në spital

Basha: Në spital u shtrove ee?

Zefi: Jo spata nevojë për intubim

Basha: Mashallah! Rrezaton energji

Rita: A do e kryejmë këtë punë a jo

Basha: Atë e vendos Shkodra, po e vendosi Shkodra ska forcë ta ndalë më

Rita: Shkodra e ka bërë gjithmonë

Basha: E rëndësishme është që shqiptarët të kuptojnë që ka alternativë. Sot kam ardhur në zemrën e qytetarisë. Sa herë vij këtu më mbushet zemra.

Më vjen mirë që takimin e parë e nis me ju që jeni elita e zemrës dhe shpirtit shkodran

Rita: Urrejtja më e madhe për një qytet është për Shkodrën. Ai është mundu me e shqy Shkodrën si e ka shqy teatrin. Teatri ndoshta është i vogël…

Basha: Do ta bëjmë aty ku ka qenë, si ka qenë.

Rita: Kjo është e rëndësihme…

Basha: Unë kam bërë një marrëveshje… aty ku ka qenë, ashtu siç ka qenë. Çdokush që është përfshirë në atë aferë do shkojë përpara drejtësisë.

Zefi: Unë kam dhënë shfaqe në Bllok, e kam parë sesi sillen bijtë e tyre. Ata kanë qenë dikush i urtë, dikush i hedhur, ky ka qenë më i hedhuri i tanve. Veshte këmisha me lule, ky pinte marijuanë, ky tallej me të madhin, me të voglin, me tanë. U tallte me tanë, është tall me nanën e vet, babën e vet, me fëmijët e vet… Është i marri që na ka hy midis

Basha: Ashtu është