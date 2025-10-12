Një zëdhënëse e kryeministrit izraelit ka njoftuar se 20 pengjet izraelite të mbajtura në Gaza pritet të lirohen herët të hënën në mëngjes.
Zëdhënësja Shosh Bedrosian sqaroi se pengjet do të lirohen të gjithë njëkohësisht dhe do të transportohen me gjashtë deri në tetë automjete të Kryqit të Kuq, përpara se të kthehen në Izrael.
Ajo theksoi se Hamasi nuk do të organizojë ndonjë ceremoni propagandistike pas lirimit, siç ka ndodhur në shkëmbimet e mëparshme.
“Pengjet do të lirohen pa ndonjë shfaqje makabre nga Hamasi, organizata terroriste,” tha Bedrosian, sipas CNN.
Ndërkohë, Wall Street Journal raportoi se Hamasi ka informuar Izraelin, përmes ndërmjetësve arabë, se ka 20 pengje izraelite të gjalla dhe është gati të nisë lirimin e tyre që sot. Ky është konfirmimi i parë zyrtar nga Hamasi për ekzistencën e këtyre pengjeve.
Raporti i WSJ thekson se ekziston pasiguri nëse Hamasi do të mund të mbledhë të gjithë pengjet në kohë, për shkak të fragmentimit dhe dëmtimit të strukturave të tij, duke sugjeruar një afat të përshpejtuar për lirimin.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se “Izraeli është i përgatitur dhe gati të pranojë menjëherë të gjithë pengjet tona.”
Sipas burimeve të gazetës amerikane, ushtria izraelite po përgatitet të marrë pengjet që mbrëmjen e së dielës, megjithëse dorëzimi ka më shumë gjasa të ndodhë të hënën, kur Presidenti i SHBA-së Donald Trump pritet të vizitojë Izraelin dhe Egjiptin.
Hamasi ka informuar gjithashtu se nuk e di vendndodhjen e disa prej pengjeve të vdekur dhe se mund të ketë vështirësi në përmbushjen e afatit 72-orësh të përcaktuar nga plani i Trump për dorëzimin e tyre.
Shërbimet izraelite të inteligjencës duket se e pranojnë këtë situatë, duke vlerësuar se do të nevojitet më shumë kohë për të gjetur trupat e pajetë.
Për këtë qëllim, po krijohet një grup pune shumëkombësh me pjesëmarrjen e Turqisë, SHBA-së, Katarit dhe Egjiptit.
Ky grup do të angazhohet për të identifikuar vendndodhjen e trupave të pengjeve izraelite që ende nuk janë gjetur.
