Zoti Hoti thotë se sipas statistikave dhjetë për qind e të prekurve zakonisht kërkojnë trajtim në spitale të Kosovës. Ai thotë se shqetësim mbetet numri i personave që po humbin jetën nga ky virus dhe se të rrezikuara janë të gjitha moshat.

“Ajo çka duhet qytetarët të bëjnë kujdes është të mos e injorojnë virusin dhe të mos krijohet ideja që me fatalitet me COVID-19 përfundojnë vetëm rastet e atyre që janë të moshuar apo që kanë sëmundje shoqëruese sepse kemi pasur edhe raste ku persona në moshën relativisht të re kanë humbur jetën me COVID pa pasur edhe sëmundje tjera shoqëruese”, tha zoti Hoti.

Kosova shënoi të premten 11 viktima si pasojë e koronavirusit duke e çuar në 885 numrin personave që kanë humbur jetën nga pasojat e këtij virusi.

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike konfirmoi sot 855 raste të reja të të prekurve nga koronavirusi në 24 orët e fundit duke e çuar afër 33 mijë numrin e përgjithshëm të të prekurve. Deri tani të shëruar janë shpallur afër 20 mijë veta, ndërsa mbi 12 mijë mbeten raste aktive. / VOA

g.kosovari