Rusia nuk do t’i sulmojë vendet e NATO-s dhe as nuk po planifikon hapa të tillë agresivë, tha të hënën diplomat i lartë rus, Vladislav Maslennikov.

“Marrëdhënia midis Rusisë dhe NATO-s nuk ka arritur vetëm pikën e saj më të ulët që nga fundi i epokës së Luftës së Ftohtë. Aleanca po ndjek qartë kursin e kundërshtimit të vendit tonë dhe po përmban një ‘kërcënim’ që supozohet se do të vijë nga ne”, tha për gazetën “Izvestia” shefi i Departamentit të Çështjeve Europiane në Ministrinë e Jashtme ruse.

Megjithatë, “Rusia nuk ka kërkuar kurrë të prishë marrëdhëniet me NATO-n. Aleanca është plotësisht fajtore për dëmtimin e tyre. Ne nuk do të sulmojmë vendet e NATO-s dhe as nuk po bëjmë plane kaq agresive,” vazhdoi ai.

Sipas diplomatit, Rusia dhe Aleanca e Atlantikut të Veriut kanë ende në dispozicion të ashtuquajturat linja të nxehta të komunikimit dhe mundësi për kontakte emergjente. “Për sa i përket kontakteve dhe mekanizmave normalë për dialog, që mund të përdoren në kërkim të mënyrave për uljen e tensioneve, aleanca i ka refuzuar ato. Nuk ka qenë zgjedhja jonë. Në vitin 2014, NATO ndaloi në mënyrë të njëanshme bashkëpunimin me ne në Këshillin Rusi–NATO në sferën ushtarake dhe civile,” kujtoi ai. /TASS