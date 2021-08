Çdo shenjë e zodiakut ka një tipar, karakteristikë që e dallon nga të tjerët, por a e dini cilët janë më kreativët? Më poshtë do të gjeni tre shenjat më kreative të horoskopit.

Gaforrja

Gaforrja është padyshim shenja më kreative në Horoskop. Ata janë zakonisht piktorë, fotografë, aktorë, poetë dhe artistë tatuazhesh sepse shenja e ujit është e interesuar për artet. Për shkak se Gaforret janë shenja kryesore e ujit, ata kanë aftësinë të ndiejnë emocionet fuqishëm, si dhe t’i shfaqin ato në ekran, letër ose bojë.

Nëse vini re se shoku juaj Gaforre është i rraskapitur ose nuk ka frymëzim, çojeni atë në plazh, ku shpirti i tij i vështirë do të ndihet si në shtëpinë e tij.

Demi

Demi është i famshëm për dembelizmin dhe kokëfortësinë e tij, por ai është fshehurazi krijues. Për shkak se Demi sundohet nga planeti Afërditë (kjo perëndeshë e ëmbël, sensuale), ajo i do gjërat e ëmbla në jetë ushqimin, pijen, seksin, muzikën e mirë, artin e bukur dhe lista vazhdon. Demi dëshiron të përqëndrohet vetëm në gjërat për të cilat është vërtet i apasionuar.

Nëse përpiqeni ta vendosni Demi në një kuti ose ta bëni atë të veprojë “normal”, ai do ta shkelë atë kuti, do ta hedhë në plehra dhe do të bëjë një sy gjumë për t’u shëruar nga e gjithë kjo dramë. Nuk i përshtatet saktësisht një stili jetese tipik 9 deri në 5 pasdite!

Shigjetari

Shigjetarët janë disa nga të dashurit tanë. Ata pëlqejnë humorin, që do të thotë se u pëlqen të ecin me rrjedhën dhe të lëvizin me rrymat e energjisë rreth tyre, kështu që ata janë të shkëlqyeshëm në ahengje sepse mund të përputhen me ndjenjat e kujtdo. Është gjithashtu një shenjë zjarri, që do të thotë se drejtohet nga pasioni i tij i brendshëm.

Kombinimi i këtyre dy energjive e kthen atë në një shenjë shumë krijuese.

Shigjetari është muza e Horoskopit! Ata gjithashtu konsiderohen si eksplorues të Horoskopit, pasi u pëlqen të lëvizin vazhdimisht dhe shpesh përdorin bredhjen e tyre si një mënyrë për të ushqyer artin e tyre.