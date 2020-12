Astrologu Jorgo Pulla komenton vitin 2021 se si do të jetë dhe zhvillimet që priten.

“Për ata që kuptojnë dhe dinë çfarë duan 2021 do të ketë ndikim pozitiv në çështjet e punës. Për ata që nuk kuptojnë 2020 do jetë lule përballë 2021”.

Në këtë bisedë Pulla u ndal edhe tek shenja më me fat apo më e bekuar për vitin 2021. Sipas tij, shenja më fatlume për 2021 do te jetë ujori. Ai e vlerësoi me 5 yje, suksesin që ujorët do kenë.

Jorgo u dal edhe në datat më më fat për vitin 2021 për të gjitha shenjat.

Datat më me fat:

Janar: 2, 3, 7, 9, 11, 16, 17, 24

Shkurt: 22

Mars: 7, 13, 17, 18, 24

Prill: 1, 2,6 , 7, 16, 17, 22

Maj : 2, 5, 6, 11, 16

Qershor: 29

Korrik : 4, 10 , 14, 18, 19, 28

Gusht: 2, 3, 11, 12, 13, 17, 27, 30

Shtator : 1, 2, 15, 16, 26

Tetor: 26, 31

Nentor: 8, 12, 13

Dhjetor: 19,24