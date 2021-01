Çfarë ka rezervuar fati për 12 shenjat e horoskopit këtë javë? Parashikimet për 25 Janar – 31 Janar 2021 i sjell për lexuesit e “BalkanWeb” astrologu Jorgo Pulla.

Java parashikohet të jetë shumë interesante në një nivel astrologjik, pasi ngjarje të rëndësishme brenda saj do të përcaktojnë rrjedhën e situatave sociale dhe ekonomike që na shqetësojnë. Në nivelin personal, jeta jonë romantike është në qendër të interesit, pasi goditet nga ngjarje përmbysëse dhe sjellje të ashpra që e prekin atë.

Më 26/1 katrori i Diellit në Ujor me Uranin tek Demi ndryshon ndjeshëm rrjedhën e marrëdhënieve miqësore. Eshtë një fakt që mund të lindin çështje që do të na befasojnë dhe mund të çojnë në konfrontime me njerëz nga mjedisi miqësor. Kushtojini vëmendje përpjekjeve grupore dhe kolektive në të cilat marrim pjesë. Eshtë e nevojshme të mbash një profil të ulët dhe të shmangësh konfrontimet pa shkak.

Më 28/1 Hëna e Plotë në boshtin Ujori – Luani ndryshon të dhënat në jetën personale dhe marrëdhëniet miqësore. Pjesëmarrja e Jupiterit dhe Saturnit nga Ujori, si dhe Marsi dhe Urani nga Demi do të luajnë një rol vendimtar në evolucionin e çështjeve që na shqetësojnë, pasi duket se mbyllim ciklet e situatave në një mënyrë drastike, por ndonjëherë të tepruar dhe intensive.

Eshtë e nevojshme të shmangni konfliktet dhe grindjet që nuk do të përfitojnë veçanërisht nga jeta jonë personale, pasi ka shumë të ngjarë të na çojnë drejt ftohtësisë ose tjetërsimit nga partneri.

Prirja e fortë për pavarësi dhe absolutitet nuk do të ndihmojë zhvillimin e marrëdhënieve. Në të njëjtën kohë, njohje të reja mund të lindin papritmas. Eshtë mirë t’i vlerësoni ato më vonë, duke i dhënë kohë për të parë evolucionin e tyre. Në të njëjtën ditë, takimi i Afërditës me Plutonin në Bricjap forcon pasionin dhe sensualitetin, por në të njëjtën kohë forcon fiksimin dhe nevojën për pushtet në nivelin personal.

Më 31/1 Mërkuri në Ujor fillon rrugëtimin e tij të kundërt, duke kërkuar të rishikojë çështjet e miqësive, qëllimet dhe ambiciet që mund të kemi dhe aktivitetet e grupeve në të cilat marrim pjesë. Na është dhënë mundësia të bëjmë një proces të brendshëm, përmes të cilit mund të nxjerrim përfundime të vlefshme rreth mjedisit tonë miqësor dhe asaj që mund të na ofrojë në të vërtetë. Vonesat dhe shtyrjet për sa i përket qëllimeve dhe përpjekjeve të ekipit do të na shqetësojnë shumë. Eshtë e nevojshme të tregojmë gjakftohtësi dhe të përfitojmë nga kjo situatë për të korrigjuar situata ose gabime që mund të ndikojnë në zhvillimin tonë.

Eshtë mirë të shmangni diskutime të rëndësishme, pasi keqkuptimet dhe keqinterpretimet do të çojnë në përfundime të gabuara. Për të qenë të informuar, mos harroni të lexoni parashikimet tona ditore çdo ditë.

Zgjidhni shenjën tuaj të zodiakut:

Dashi

Dashë, java e fundit e janarit pret një Hënë të Plotë e cila do të zhvillohet më 28/1 në boshtin Luani-Ujori. Ngjarjet astrologjike që do të ndodhin gjatë duket se mund të krijojnë kushte presioni në lidhje me aktivitetet kolektive dhe detyrimet shoqërore. Ju mund të keni nevojë të bëni disa gjëra që “duhet” dhe kjo është diçka që nuk do t’ju pëlqejë aspak. Më 31/1 Mërkuri fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Ujorit dhe tregon se periudha tjetër është e përshtatshme për diskutime midis miqve që do të zgjidhin çështjet më të vjetra, por edhe për të rishikuar disa nga qëllimet tuaja!

Dashuria

Këtë javë mund të ketë disa keqkuptime midis jush dhe partnerit tuaj sidomos në fund të javës, kështu që duhet të jeni shumë të kujdesshëm me shprehjen tuaj. Nëse jeni të lirë, Hëna e Plotë që do të zhvillohet më 28/1 mund të përjashtojë një revoltë kundër një historie romantike në të cilën keni ndjerë se keni bërë shumë lëshime. Mos harroni se kur mbyllet një derë zakonisht hapet një e re.

Puna dhe Ekonomia

Punët, detyrimet e jetës së përditshme dhe gjithçka që lidhet me detyrimet tuaja profesionale do të jenë të pranishme. Sigurisht që duhet të keni parasysh – posaçërisht nëse punoni në një grup njerëzish – që komunikimi është kryesori, ndaj mbajeni parasysh se mund të ketë disa keqkuptime. Kontrolloni me kujdes detajet praktike siç është koha e takimeve në mënyrë që të mos ketë keqkuptime.

Demi

Ju Dema, këtë javë do ta gjeni veten duke menduar shumë për çështje që kanë të bëjnë ose me një rast profesional ose me punën tuaj. Hëna e Plotë që do të zhvillohet në boshtin Luani-Ujori më 28/1 ka shumë të ngjarë të krijojë kushte presioni në mjedisin tuaj profesional që nga ana tjetër do të krijojë acarim. Shmangni lëvizjet e vrullshme dhe reagimet impulsive pasi ka shumë të ngjarë që t’ju çojnë të rrezikoni gjërat që keni fituar vetë deri më tani. Më 31/1 Merkuri fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Ujorit dhe do të sjellë përsëri në plan të parë planet profesionale të së kaluarës.

Dashuria

Këtë javë ka shumë të ngjarë që ju të ndieni se nuk ka asnjë pikë kontakti të përbashkët as me partnerin tuaj ose nëse jeni i lirë me dikë për të cilin jeni të interesuar. Mundohuni të kufizoni reagimet tuaja pasi këto ditë ato do të jenë jashtë kontrollit dhe mund të çojnë në një këputje me një person që ka tërhequr interesin tuaj. Në fundjavë, komunikimi ka nevojë për vëmendje të veçantë, pasi fillon kursi retrograd i Mërkurit dhe ka shumë të ngjarë të krijojë pengesa në zhvillimin e një çështje romantike por edhe keqkuptime mbi diskutimet.

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë me siguri do të vini re se do të ketë disa ndryshime në lidhje me çështjen tuaj profesionale, të cilat nuk do të keni mundësi t’i negocioni. Kjo është arsyeja pse ka shumë të ngjarë të krijojë acarim që do të ndikojë në klimën e punës. Do të ishte mirë të përqendroheni në ditët e para të javës në çështje profesionale që kërkojnë pasi do të jetë më e lehtë për t’i realizuar, në mënyrë që të mos i lini për më vonë.

Binjakët

Kjo javë do të jetë Hëna e Plotë në boshtin Luani-Ujori më 28/1 e cila do të sjellë në plan të parë çështje që lidhen me fushën romantike dhe disa marrëdhënie personale. Eshtë shumë e mundshme që do të ketë diskutime që do të ndryshojnë mënyrën e shikimit të një personi për të cilin jeni të interesuar. Sundimtari juaj Mërkuri fillon rrugëtimin e tij të kundërt në 31/1 në shenjën e Ujorit dhe “premton” lajme, të cilat mund të rihapin disa raste të së kaluarës që mund të keni menduar se janë mbyllur, veçanërisht në jetën tuaj personale.

Dashuria

Komunikimi do të jetë A dhe O për marrëdhënien tuaj këto ditë pasi do të varet nga një diskutim i thjeshtë deri në rezultatin e një mosmarrëveshjeje që mund të keni me partnerin tuaj. Mos harroni se ditët e para të javës janë të përshtatshme për çështjet që janë më kërkuese, pasi ditët kalojnë, aq më shumë rriten shanset për keqkuptime. E njëjta gjë vlen edhe për ju që jeni të lirë dhe doni t’i dërgoni një “mesazh” një personi që ju intereson!

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë duket se nuk do të jetë aq e lehtë për ju të përqendroheni në ndonjë gjë që lidhet me detyrimet dhe duhet t’i kushtoni vëmendje të madhe kësaj, në mënyrë që të mos bëni një gabim në çështjet e punës. Gjysma e dytë e javës është më e kërkuar pasi kursi retrograd i Merkurit që do të fillojë në fundjavë mund të ndikojë në diskutimet e biznesit disa ditë më parë, si dhe në rezultatin e disa çështjeve profesionale.

Gaforrja

Gaforre të dashura, kjo është java e fundit e janarit gjatë së cilës Hëna e Plotë do të zhvillohet në boshtin Luani-Ujori më 28/1. Eshtë shumë e mundshme që të ndjeni disa çështje që kanë lidhje me të kaluarën – veçanërisht në sektorin financiar – duhet të zgjidhen tani, pasi sa më shumë t’i lini ato, aq më të ngutshme do të bëhen. Kjo do t’ju “detyrojë” të hyni në një program dhe ndoshta të zvogëloni shpenzimet tuaja, diçka që nuk do të jetë e këndshme, por është e nevojshme. Rrugëtimi i kundërt i Mërkurit do të fillojë më 31/1 në shenjën e Ujorit dhe premton mundësi për të zgjidhur çështje të pazgjidhura që ekzistojnë në jetën tuaj për një kohë të gjatë.

Dashuria

Këtë javë ndoshta do të vini re se mendja juaj do të vrapojë mjaft shpesh në një histori romantike të së kaluarës, e cila mund të jetë arsyeja për të gjetur një mënyrë për të rihapur një kanal komunikimi. Do të ishte mirë të peshonit të dhënat dhe të shmangni gjithçka që mund të jetë rezultat i impulsit. Nëse tashmë jeni në një lidhje me siguri do ta kuptoni se është koha të lini në të kaluarën disa çështje që ju kanë sjellë në konflikt me partnerin tuaj në të tashmen.

Puna dhe Ekonomia

Mendja juaj do të jetë më shumë në çështjet financiare këtë javë, kështu që duket se mund të trajtoni çështje pothuajse mekanike të lidhura me punën. Kjo nga ana tjetër nuk do t’ju ndihmojë të kuptoni se cila nga këto çështje kërkon më shumë vëmendje. Nga fundi i javës, mund të shfaqet një çështje që vjen nga e kaluara, duke ju dhënë mundësinë për ta zgjidhur në mënyrë që të mos e mbani me vete në të ardhmen.

Luani

Përsa ju përket ju Luanëve, kjo javë duket se është shqetësuese e veçanërisht marrëdhëniet personale pasi Hëna e Plotë që do të zhvillohet më 28/1 në boshtin tuaj (Luani-Ujori) do të nxjerrë në pah çështje ndërpersonale. Pra, duket se do të përqendroheni në marrëdhëniet personale dhe ato të bashkëpunimet, diçka që mund të zmadhojë çështjet që ekzistojnë për t’u zgjidhur në to. Bisedat kanë nevojë për qetësi pasi atmosfera është shpërthyese dhe mund të çojë në një përçarje me njerëzit që doni. Më 31/1 Merkuri fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Ujorit, duke sjellë në plan të parë çështjet e vjetra në lidhje me një bashkëpunim.

Dashuria

Komunikimi me partnerin tuaj do të jetë ai që do të përcaktojë dhe klimën që do të ekzistojë midis jush, për këtë duhet të vini bast mbi të. Hëna e plotë që do të zhvillohet më 28/1 do të jetë shpërthyese, por ju mbetet juve të mos krijoni tension. Nëse jeni i lirë drejt fundit të javës me fillimin e rrugëtimit të kundërt të Mërkurit në Ujor, nuk përjashtohet që të keni përsëri një mesazh nga një lidhje nga e kaluara!

Puna dhe Ekonomia

Sektori profesional mund të krijojë stres shtesë këto ditë pasi është e mundur të mendoni për zgjidhjen e disa çështjeve të pazgjidhura, të cilat do t’ju stresojnë. Takimet që do të keni me njerëz në mjedisin tuaj profesional do të luajnë një rol të rëndësishëm në këto çështje, pasi disa gjëra do të varen nga to. Aftësitë tuaja diplomatike janë thelbësore për zhvillimin e çështjeve që ju interesojnë.

Virgjëresha

Virgjëreshë e dashur, java do të jetë mjaft kërkuese për sa i përket jetës tuaj të përditshme dhe detyrimeve që e shoqërojnë atë, kështu që duhet të keni parasysh proverbin që thotë se “fëmijët e mençur gatuajnë para se të jenë të uritur” dhe shkojnë më herët në punë. Hëna e Plotë që do të zhvillohet në boshtin Luani-Ujori në 28/1 nuk përjashtohet të krijojë një atmosferë të çuditshme midis jush dhe njerëzve përreth jush dhe jeta e përditshme gjithashtu do të kontribuojë në këtë. Mundohuni të mos e kaloni irritimin nga punët që mund të kenë një vonesë tek ata që ju rrethojnë. Më 31/1 Mërkuri fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Ujorit, duke përforcuar vonesat në punë, detyrimet dhe çështjet e punës.

Dashuria

Nëse doni të mbani një atmosferë të mirë në marrëdhëniet me partnerin tuaj, duhet të mbani larg syve kureshtarë çështjet që shqetësojnë vetëm ju dhe atë. Ndërsa ditët e javës kalojnë, komunikimi do të fitojë një shkallëvështirësie që sjell keqkuptime. Nëse jeni i lirë, është e mundur të takoheni papritmas, ose në rrugë ose në një vend ku rrini shpesh, një person me të cilin keni pasur një lidhje ose flirtoni në të kaluarën.

Puna dhe Ekonomia

Puna e përditshme dhe disa çështje në lidhje me punën mund të krijojnë stres të shtuar, i cili – i kombinuar me nxitimin që mund të keni për disa çështje – mund të jetë “problemi” më i madh i kësaj jave. Ndërsa ditët kalojnë, do t’ju duhet t’i kushtoni më shumë vëmendje diskutimeve që do të keni me njerëzit në mjedisin tuaj të punës, si dhe detajeve praktike të disa çështjeve të punës, pasi keqkuptimet do të jenë një skenar i mundshëm.

Peshorja

Peshore e dashur, këtë javë vëmendja juaj do të përqendrohet në çështje që lidhen me marrëdhënien tuaj personale, një flirt dhe gjithçka tjetër që mund të krijojë gëzim dhe emocione pozitive. Hëna e Plotë që do të zhvillohet në boshtin Luani-Ujori më 28/1 tregon se duhet të përqendroni vëmendjen tek ata që mund t’ju vendosin disponimin, kështu që do t’i jepni rëndësi të madhe marrëdhënieve tuaja ndërpersonale. Sigurisht, sjellja e disa njerëzve në çështje të ndryshme mund t’ju befasojë në mënyrë të pakëndshme, por kjo do t’ju ndihmojë të kuptoni më mirë gjendjet e tyre shpirtërore. Më 31/1 Mërkuri do të fillojë rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Ujorit dhe ka shumë të ngjarë të zgjojë një dashuri të së kaluarës!

Dashuria

Jeta juaj personale dhe punët tuaja romantike do të luajnë një rol të madh për ju këtë javë, si dhe duket se do të përqendroheni në to. Nëse jeni tashmë në një lidhje, kontakti i ngushtë me partnerin do të jetë shumë i dobishëm në atmosferën e marrëdhënies tuaj, por duhet të keni kujdes për disa çështje që vijnë nga e kaluara dhe mund të shkaktojnë mërzitje. Nëse jeni i lirë nga fundjava dhe atëherë fillon një periudhë që ka shumë të ngjarë t’ju kthejë te një person i së kaluarës.

Puna dhe Ekonomia

Vëmendja juaj nuk do të përqendrohet te puna këto ditë dhe është e mundur të irritoheni në rast se mendoni se disa njerëz po përpiqen në mënyra të ndryshme për të krijuar stres për ju në çështje pune. Mund të ketë disa lëndë të prapambetura dhe disa punë të harruara nga e kaluara, e vërteta është se këto kanë nevojë për përparësi. Nga fundi i javës përpiquni të ruani qetësinë përpara situatave që mund të paraqesin vonesa ose disa pengesa të tjera.

Akrepi

Ju Akrepë këtë javë ftoheni të tregoni disiplinë në çështjet që kanë të bëjnë me sektorin profesional, si dhe disa çështje familjare të cilat do të jenë në ballë. Këto mund të kenë të bëjnë me disa ndryshime në shtëpi ose me ndonjë punë që duhet të bëni në emër të një të dashuri. Hëna e plotë që do të zhvillohet në boshtin Luani-Ujori në 28/1 teston marrëdhëniet dhe bashkëpunimet dhe ju fton të mos iu përgjigjeni sjelljeve që do t’ju irritojnë. Më 31/1 Merkuri fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Ujorit dhe mund të fillojnë disa vonesa në çështjet personale.

Dashuria

Një bisedë me partnerin tuaj mund të krijojë disa polemika, kështu që do të ishte mirë të shmangni çështjet që janë mbyllur dhe rifillimi i tyre do të sjellë përsëri kujtime për çështje të vështira të së kaluarës. Nëse jeni i lirë duket se këtë javë do të filloni të mendoni intensivisht për një person me të cilin keni humbur dhe ndoshta kjo do t’ju vejë në veprim në mënyrë që të rihapni një kanal komunikimi me të.

Puna dhe Ekonomia

Hëna e Plotë që do të zhvillohet në mes të javës do të ndikojë në disponimin tuaj dhe nuk përjashtohet mundësia që të forcojë introversionin që ndjeni gjatë kësaj periudhe. Kështu që do të jetë më e vështirë për të diskutuar dhe negociuar çështje profesionale që kanë disa kërkesa. Do të ishte mirë të përpiqesh të merresh me çështje që janë të rëndësishme për ty gjatë ditëve të para të javës, pasi me kalimin e ditëve ka shumë të ngjarë që të shfaqen disa pengesa.

Shigjetari

Shigjetarë të dashur, ngjarja kryesore astrologjike e kësaj jave është Hëna e Plotë që do të ndodhë më 28/1 në boshtin Luani-Ujori. Takimi i Diellit me Jupiterin dhe Saturnin dhe sheshi që ata do të formojnë me Marsin dhe Uranin në Dem, tregon se do të ketë disa përmbysje ose në çështjet e jetës së përditshme ose në çështjet që lidhen me punën tuaj. Eshtë ende shumë e mundshme që ju të merrni vendime krejt papritur dhe të filloni një dietë ose program ushtrimesh! Kjo e fundit do të jetë një mënyrë e shkëlqyeshme për të çliruar energjinë tuaj. Më 31/1 Merkuri fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Ujorit dhe sjell përsëri tek ju personat që ishin larguar.

Ekonomia

Premtimet që do të dëgjoni nga një person për të cilin ju interesoheni mund t’ju çojnë të gjykoni keq një situatë dhe kjo është diçka që duhet ta keni parasysh gjatë gjithë javës. Ndërsa ditët kalojnë do të jetë më e vështirë të kesh një komunikim i cili nuk do të të hutojë dhe nuk do të krijojë përshtypje të gabuara. Nëse jeni tashmë në një marrëdhënie, përpiquni të dëgjoni atë që partneri juaj po ju tregon pasi do të tentoni të përgjigjeni mekanikisht, diçka që mund të krijojë keqkuptime mes jush.

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë do të duhet të përqendroheni në jetën tuaj të përditshme, si dhe në të gjitha çështjet që lidhen me punët, punët dhe detyrimet. Mundohuni t’i zgjidhni ato në ditët e para të javës në mënyrë që të ketë një rrjedhë më të lehtë të çështjeve që ju shqetësojnë. Ndërsa ditët kalojnë dhe ne i afrohemi fundjavës ka të ngjarë të ketë pengesa, vonesa dhe vonesa.

Bricjapi

Bricjapi im këtë javë me Hënën e Plotë që do të zhvillohet në boshtin Luani-Ujori më 28/1 do të duhet të përqendroheni edhe më shumë në rregullimet financiare, veçanërisht nëse nuk e keni bërë ende. Kjo Hënë e Plotë mund të krijojë ose forcojë pasigurinë që keni për “atë që do të lindë” në sektorin financiar, por me lëvizjet e duhura do të jeni në gjendje të zgjidhni disa çështje që krijojnë stres. Më 31/1 Mërkuri fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Ujorit, duke treguar se tani është “shansi i fundit” për të zgjidhur çështjet e papaguara që vijnë nga e kaluara dhe kanë të bëjnë me llogari dhe detyrime të tilla.

Dashuria

Këtë javë mund të mos jeni në gjendje të “negocioni” një mosmarrëveshje midis jush dhe partnerit tuaj pasi do të keni çështje në mendjen tuaj që kanë të bëjnë kryesisht me fusha të tjera, të tilla si ekonomia. Sidoqoftë, nëse nuk doni të hapni një front tjetër, përpiquni të kontribuoni në mënyrën tuaj në një atmosferë të qetë midis jush. Nëse jeni i lirë me rrugëtimin e kundërt të Mërkurit në fund të javës, është e mundur që të filloni të mendoni ndryshe për flirtimin e një personi, të cilit nuk i kishit dhënë shumë bazë deri më tani.

Puna dhe Ekonomia

Vëmendja juaj për çështjet e lidhura me punën është ajo që do të përcaktojë zgjidhjen ose zhvillimin e tyre, kështu që ju duhet t’i kushtoni mjaft kohë atyre. E vërteta është që ju nuk do të jeni në këtë gjendje shpirtërore por mendoni se kjo është mënyra e vetme për t’i hequr qafe ato por edhe për të mos krijuar çështje të reja. Mund të ketë diskutime në lidhje me një marrëveshje financiare dhe në fakt drejt fundit të javës nuk përjashtohet që të ketë një rinegociim të saj.

Ujori

Ujori im dhe këtë javë ju jeni në qendër të vëmendjes pasi ekziston një shenjë me shumë yje (Dielli, Jupiteri, Saturni, Merkuri) që nuk ju lë të qetë! Hëna e Plotë që do të zhvillohet më 28/1 në boshtin tuaj (Luani-Ujori) nxjerr në pah aspektet pozitive dhe negative të marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve, duke treguar pjesët në të cilat do të duhet të merrni masa. Shmangni veprimet spazmatike dhe lëvizjet impulsive që mund të kushtojnë në marrëdhëniet dhe bashkëpunimet që janë të rëndësishme për ju. Më 31/1 Mërkuri fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën tuaj të zodiakut, duke rivendosur disa çështje që kanë të bëjnë me të kaluarën dhe kryesisht kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërpersonale.

Dashuria

Këtë javë ju ndoshta do të ndjeni një shqetësim të brendshëm i cili do të ndikojë përtej mendimeve dhe humorit tuaj ndaj partnerit tuaj. Për këtë arsye, përpiquni t’i kushtoni kohë marrëdhënies tuaj në mënyrë që të jeni në gjendje të qetësoni çdo ankesë. Nëse jeni i lirë në fund të javës është e mundur që të shfaqen njerëz nga e kaluara si dhe disa histori romantike që kanë mbetur pezull.

Puna dhe Ekonomia

Këto ditë duket se ju do të jeni një avokat i “asaj që nuk zgjidhet është e prerë” por kjo mund të kushtojë një marrëdhënie profesionale ose një bashkëpunim që mund të ketë disa probleme gjatë kësaj kohe, por që ka potencialin të evoluojë. Mundohuni të mendoni me qetësi dhe logjikë për çështjet që lidhen me punën, si dhe zhvillimin e marrëdhënieve profesionale. E vërteta është se do të jeni të prirur për vendime impulsive, të cilat mund të krijojnë çështje të mëtejshme dhe të mos zgjidhin disa nga ato që ekzistojnë tashmë.

Peshqit

Përsa i pëket Peshqëve, jeta e përditshme si dhe disa çështje që vijnë nga e kaluara do të vazhdojnë të jenë përparësia juaj edhe për këtë javë, në fakt Hëna e Plotë që do të zhvillohet më 28/1 në boshtin Luani-Ujori thekson praninë e tyre. Përfshirja e njerëzve në mjedisin tuaj në punët tuaja është diçka që mund t’ju irritojë, por do t’ju duhen aftësi diplomatike në mënyrë që të mos lejoni që disa keqkuptime të dëmtojnë marrëdhëniet tuaja personale. Mërkuri fillon rrugëtimin e tij të kundërt në 31/1 në shenjën e Ujorit dhe ka të ngjarë të sjellë disa shqetësime, të cilat mund të mos bazohen në të dhëna reale, kështu që duhet të jeni të kujdesshëm dhe të filtroni mendimet tuaja.

Dashuria

Këto ditë, nuk përjashtohet që të shfaqen çështje të së kaluarës dhe në to mund të ketë një histori romantike. Mundohuni të shmangni vendimet impulsive që mund t’ju bëjnë të bëni lëvizje të gabuara në jetën tuaj personale. Nëse jeni tashmë në një lidhje do të duhet të jepni një bazë të veçantë diskutimeve që do të bëni me partnerin tuaj gjatë fundjavës, në mënyrë që të mos ketë keqkuptime ose keqkuptime prej tyre.

Puna dhe Ekonomia

Përgjegjësitë e punës dhe jeta e përditshme duket se ju krijojnë stres në këto ditë, por ky nuk do të jetë një këshilltar i mirë për zgjidhjen e çështjeve tuaja profesionale. Eshtë një fakt që do të keni tendencë të bëni skenarë në lidhje me zhvillimin e çështjeve që lidhen me punën, por këto skenarë mund t’ju çojnë në vlerësime të gabuara dhe ndikojnë negativisht në gjendjen tuaj shpirtërore. Do të ishte mirë të përqendroheni në të dhënat që tashmë keni dhe të mos futeni në një rreth vicioz skenarësh negativë.