A është e nesërmja dita juaj e lumtur? Çdo ditë e muajit me vete bart përparësitë dhe dobësitë e caktuara – varësisht nga shenja juaj e horoskopit. Prandaj po ju japim listën e ditëve më fatlumtura dhe më pafatlumtura për çdo shenjë të horoskopit. Qe në cilat data assesi nuk do të guxonit të merrni vendime me rrezik, por edhe në cilat data është më se e dëshirueshme të merrni vendime, sepse fati është në anën tuaj:

Dashi Datat më fatlumtura: 2,3,11,12,13,21,22,29,30,31 Datat më pafatlumtura: 19,20,23,24,27,2

Demi Datat më fatlumtura: 7,8,16,17,18,25,26 Datat më pafatlumtura:4,5,23,24,27,28,31

Binjakët Datat më fatlumtura: 7,8,16,17,25,26Datat më pafatlumtura: 4,5,23,24,27,28,31

Gaforrja Datat më fatlumtura: 9,19,11,19,20,27,28Datat më pafatlumtura: 2,3,6,7,8,25,26,29,30,31

Luani Datat më fatlumtura:2,3,12,13,21,22,29,30Datat më pafatlumtura: 4,5,6,9,10,27,28

Virgjëresha

Datat më fatlumtura: 4,5,14,15,16,23,24Datat më pafatlumtura: 2,3,7,8,11,12,13,29,30

Peshorja Datat më fatlumtura: 7,8,17,18,25,26Datat më pafatlumtura: 4,5,9,10,11,14,15,31

Akrepi Datat më fatlumtura: 9,10,19,20,27,28Datat më pafatlumtura: 6,7,8,12,13,16,17,18

Shigjetari Datat më fatlumtura: 2,3,12,13,21,22,29,30,31Datat më pafatlumtura: 9,10,14,15,16,19,20

Bricjapi Datat më fatlumtura: 4,5,6,14,15,23,24,31Datat më pafatlumtura: 11,12,23,17,18,21,22

Ujori Datat më fatlumtura: 6,7,8,17,18,25,26Datat më pafatlumtura:14,15,19,20,23,24

Peshqit Datat më fatlumtura: 9,10,11,19,27,28Datat më pafatlumtura:16,17,18,21,22,25,26