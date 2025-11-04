Shqipëria është në rrugën e duhur për të përfunduar negociatat e pranimit në vitin 2027, sipas përfundimeve të draft-raportit të ri të zgjerimit, të parë nga Euronews, i cili do të zbulohet sot.
Vendi pret të anëtarësohet në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Deri më tani, ka hapur pesë nga gjashtë grupet negociuese të kërkuara për anëtarësim në BE. Ka mbetur vetëm grupi që mbulon bujqësinë dhe kohezionin, të cilin Shqipëria synon ta hapë para fundit të vitit.
Përfundimet përcaktojnë se prioritet i menjëhershëm është përmbushja e objektivave afatshkurtra që lidhen me sundimin e ligjit dhe forcimi i përpjekjeve për të hetuar trafikun e drogës dhe për të shpërbërë grupet kriminale.
Antonio Costa, President i Këshillit Evropian, i tha Euronews më parë këtë vit se Shqipëria, së bashku me Malin e Zi, është “qartësisht më e përparuar se vendet e tjera”.
Deklaratat e tij u përsëritën nga Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë vizitës së saj në Tiranë, këtë vjeshtë.
“Dua të theksoj se ka pasur një përshpejtim mahnitës dhe të jashtëzakonshëm në tre-katër vitet e fundit”, tha ajo në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin shqiptar Edi Rama.
Udhëheqësit e Ukrainës, Moldavisë dhe Ballkanit Perëndimor do t’i bashkohen Euronews për një aktivitet të drejtpërdrejtë special në Bruksel për të çuar përpara kandidaturat e tyre për t’u anëtarësuar në BE në një moment kritik gjeopolitik. Atyre do t’u bashkohet Komisionerja e Zgjerimit të BE-së, Marta Kos, ditën që ajo do të dorëzojë raportin e saj të parë.
Raporti i Komisionit vjen në një moment vendimtar në të cilin Ukraina po kërkon një kredi të paprecedentë dëmshpërblimi për të mbështetur përpjekjet e saj të luftës, Gjeorgjia ka ngrirë bisedimet me BE-në dhe Serbia është në një udhëkryq midis Rusisë dhe BE-së.
Leave a Reply