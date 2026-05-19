Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, agjencitë evropiane të inteligjencës dhe dokumente të siguruara prej saj tregojnë se Kina ka trajnuar fshehurazi rreth 200 ushtarakë rusë në fund të vitit të kaluar, ndërsa disa prej tyre janë kthyer më pas për të luftuar në Ukrainë.
Raportimet theksojnë se trajnimi është zhvilluar në objekte ushtarake në Kinë, përfshirë Pekinin dhe qytetin Nanjing, dhe është fokusuar kryesisht në përdorimin e dronëve dhe taktikat kundër tyre.
Sipas marrëveshjes ruso-kineze të cituar nga Reuters, e nënshkruar në Pekin më 2 korrik 2025, rreth 200 trupa ruse do të trajnoheshin në Kinë, ndërsa gjithashtu qindra ushtarë kinezë do të trajnoheshin në Rusi, shkruan A2CNN.
Një zyrtar i inteligjencës i tha Reuters se trajnimi i forcave ruse në nivel operacional dhe taktik, të cilat më pas janë përfshirë në luftën në Ukrainë, tregon një përfshirje më të drejtpërdrejtë të Kinës në konflikt sesa ishte raportuar më parë.
Si Kina ashtu edhe Rusia nuk kanë dhënë koment zyrtar mbi detajet e raportuara. Ministria e Jashtme e Kinës, në një deklaratë për Reuters, theksoi se vendi mban një qëndrim “objektiv dhe të paanshëm” ndaj luftës në Ukrainë dhe se mbështet bisedimet e paqes.
Ndërkohë, Pekini ka mohuar më herët çdo përfshirje në bashkëpunime ushtarake që lidhen drejtpërdrejt me luftën.
Raporti vjen në një kohë kur marrëdhëniet mes Rusisë dhe Kinës po forcohen, ndërsa të dy vendet kanë rritur bashkëpunimin ushtarak dhe ekonomik që nga fillimi i luftës në Ukrainë në vitin 2022.
Udhëheqësi kinez Xi Jinping pritet të takohet me presidentin rus Vladimir Putin në Pekin këtë javë, në një vizitë që të dyja palët e kanë cilësuar si dëshmi të partneritetit të tyre strategjik.
Reuters raporton gjithashtu se Kina dhe Rusia kanë kryer ushtrime të përbashkëta ushtarake dhe kanë zgjeruar bashkëpunimin energjetik, ndërsa Perëndimi akuzon Pekinin se po i ofron Moskës mbështetje indirekte përmes tregtisë dhe teknologjisë.
Dronët mbeten një nga armët më të rëndësishme në luftën në Ukrainë, ku të dyja palët përdorin mjete ajrore pa pilot për sulme në distanca të largëta dhe në fushëbetejë.
