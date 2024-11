Pas fitores në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, Donald Trump pritet të fillojë procesin e përzgjedhjes së anëtarëve të kabinetit dhe të zyrtarëve të tjerë të lartë të administratës së tij në javët e ardhshme. Sipas agjencisë Reuters, një nga emrat që po merret në konsideratë për një pozicion të rëndësishëm është Richard Grenell, një këshilltar i ngushtë i Trumpit për çështjet e politikës së jashtme.

Grenell, i cili ka shërbyer si ambasador i SHBA-së në Gjermani dhe si drejtor i përkohshëm i Inteligjencës Kombëtare gjatë mandatit të parë të Trumpit, ka qenë një nga figurat më të afërta të tij në politikën e jashtme. Një takim i vitit të kaluar me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskiy përfshiu gjithashtu Grenellin, duke theksuar lidhjet e tij të forta me liderë të huaj.

Megjithatë, personaliteti i tij shpeshherë i paparashikueshëm dhe marrëdhëniet e ngushta me politikanë të tjerë kanë bërë që Grenell të jetë një figurë e diskutueshme, dhe mund të përballet me sfida në Senat për konfirmimin e tij në një post të rëndësishëm. Ndërkohë, ai konsiderohet si një kandidat i fortë për rolin e Këshilltarit të Sigurisë Kombëtare, një pozicion që nuk kërkon miratimin e Senatit, edhe pse mund të merrte një post tjetër që do të kërkonte konfirmim.

/a.r