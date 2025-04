Ligji e përcakton që efektivët e policisë do të dislokohen 150 metër larg QV-ve, ndërsa Çeli nënvizoi se çdo paligjshmëri si fotografim i votës apo të tjera, nuk do të mbeten pa ndëshkuar.

“Asnjë qytetar në rast se evidentohet nuk do të mbetet pa ndëshkuar nga strukturat e posaçme kundër krimeve zgjedhore. Ndërhyrja e Policisë së Shtetit dhe bashkëpunimi me strukturat e KQZ do të jetë sipas përcaktimeve. Dislokimi i forcave të Policisë së Shtetit do të bëhet 150 metër larg QV-ve. Për të bashkëpunuar dhe për të ndërhyrës sipas vendimit të fundit të KQZ janë caktuar dy koordinatorë që me evidentimin e rastit do të njoftojnë sallat e kontrollit të drejtorive vendore ose drejtuesin e shërbimit dhe menjëherë policia do të marrë masa për ndërhyrjen në ambientet e jashtme. Në ambientet e brendshme, Sekretari i Komisionit të QV-së njofton Policinë e Shtetit dhe efektivët menjëherë ndërhyjnë në qendrën përkatëse të votimit”, shpjegoi Çeli.