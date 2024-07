Sipas hulumtimeve të kanalit televiziv amerikan Fox News, vrasësi i Trumpit, Thomas Crooks, publikoi një mesazh paralajmërues në platformën “Steam” përpara aktit të tij të përgjakshëm ndaj ish-presidentit republikan.

“13 korriku do të jetë premiera ime. Shikoni çfarë ndodh”, ka paralajmëruar Crooks.

Kur hetuesit ekzaminuan laptopin e Crook, ata gjetën disa kërkime në korrik për Trump dhe Biden, si dhe datën 13 korrik të konventës së DNC dhe ngjarjen e fushatës Trump. Fotot e Bidenit thuhet se janë gjetur mes fotove të tij të ruajtura. Megjithatë, nuk u gjet asgjë në lidhje me një ideologji politike.

Një video e re tregon se si ish-presidenti amerikan Donald Trump i shpëtoi vdekjes. Nëse kandidati amerikan nuk do të kishte lëvizur kokën majtas pikërisht në momentin e duhur, ai ndoshta nuk do të ishte më gjallë – ose të paktën do të plagosej rëndë. Sepse plumbi do t’i kishte shpuar kafkën në vend që t’i fshikullonte veshin.

Pas atentatit ndaj Donald Trump të shtunën e kaluar, u shprehën kritika ndaj autoriteteve të sigurisë. Përveç Shërbimit Sekret, në detyrë ishin edhe Policia e Shtetit të Pensilvanisë dhe policia lokale nga qyteti i Butler. Sipas Shërbimit Sekret, këta të fundit thuhet se kanë qenë përgjegjës për sigurimin e zonës së jashtme. Rrjedhimisht, ata duhet ta kishin ndaluar qëlluesin në çati. Sidoqoftë, në një intervistë me “Focus”, sherifi i Qarkut Butler, Michael Slupe mohoi: “Jo, ne nuk ishim përgjegjës. Ne u futëm aty ku ata kishin nevojë për ne”.

Vetë Slupe ishte në turmë pranë skenës në momentin e të shtënave. Ai dëgjoi një “pop-pop-pop” ndërsa Trump u kthye nga një ekran pas tij. “Mendova, cili idiot po gjuan fishekzjarre?”, tha ai. Më pas, një punonjës në tribunë e shkundi me dorë sherifin. “Në atë kohë mendova se zhurmat e armëve ishin rezultat i një dështimi mekanik”, tha Slupe. Por ishte shumë më keq. Kur Slupe mësoi se një kalimtar ishte qëlluar, ai menjëherë nxori radion për të thirrur një ambulancë. Një mjek nga turma u kujdes për viktimën. “Dhe më pas ne dhe rojet e tjera të sigurisë filluam evakuimin e njerëzve.”. Kur u pyet për gabimet e bëra nga shërbimet e sigurisë, sherifi tha se donte të priste hetimin. Slupe nuk beson në një komplot. Dhe ai premton: “nëse do të ketë ngjarje të mëtejshme të kësaj përmasash, ne do të jemi shumë më të përgatitur”.

Sipas FBI-së amerikane, vrasësi i Trumpit, Thomas Crooks, kërkoi në internet për objektiva të tjerë të rangut të lartë për një sulm të mundshëm përpara sulmit të tij ndaj ish-presidentit. Në këtë kontekst, ai synoi edhe një anëtar të familjes mbretërore të paidentifikuar.

Këtë e bën të ditur gazeta britanike “The Mirror”, duke cituar autoritetin e sigurisë. Ai gjithashtu mblidhte ndonjëherë informacione rreth Christopher Wray, drejtorit të FBI-së dhe Merrick Garland, Prokurorit të Përgjithshëm të SHBA.

Një orë para se personi i armatosur të qëllonte drejt Trumpit, rojet lokale të sigurisë e klasifikuan autorin në turmë si të dyshimtë – një “djalë i ri që po sillej në mënyrë të çuditshme”, siç raportoi New York Times. U informua edhe Shërbimi Sekret, i cili mbron ish-presidentin. Por më pas gjurmët e të dyshuarit kanë humbur.

Të paktën dy forca sigurie u thirrën për të ndihmuar në kërkimin. Rreth 20 minuta para se të qëllohej, një snajper e vuri re atentatorin në një çati, tha ai. I dyshuari kishte me vete një çantë shpine dhe një pajisje për matjen e distancave, shkroi John Barrasso, senator nga shteti Wyoming, në X. Vrasësi u vra 26 sekonda pas goditjes së tij të parë, shkruan ABC News.