Shërbimet greke të inteligjencës kanë zbuluar një komplot të dyshuar për kryerjen e një atentati në Greqi, ku objektivi i sulmit mbetet ende i paidentifikuar.
Në kuadër të një operacioni të përbashkët, janë arrestuar pesë shtetas të Maqedonisë së Veriut, të cilët dyshohet se po përgatitnin një sulm në bashkëpunim me persona të lidhur me shërbimet iraniane të inteligjencës.
Operacioni u zhvillua pas një hetimi disamujor, ku u përfshinë agjenci inteligjence nga Greqia, Maqedonia e Veriut dhe disa vende perëndimore.
Sipas gazetës greke “To Vima”, hetimet çuan në zbulimin e një grupi prej pesë shtetasish të Maqedonisë së Veriut, të dyshuar për përgatitjen e atentatit. Ata dyshohet se po vepronin në emër të një shtetasi iranian, i cili besohet se ka lidhje me shërbimet sekrete të Iranit.
Nga pesë të arrestuarit, katër u ndaluan në territorin e Maqedonisë së Veriut, ndërsa i pesti u kap në Greqi më 12 nëntor. Pas arrestimit, ai u transferua në Maqedoninë e Veriut.
Ndërkohë, autoritetet nuk kanë bërë të ditur identitetin e personit që dyshohej se ishte shënjestra e atentatit. Sipas raportimit të gazetës greke, të pesë të dyshuarit kanë pranuar se kishin bashkëpunuar me shtetasin iranian Edris Jahangiri Mavaneh.
Agjencia e Sigurisë Kombëtare e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se Mavaneh dyshohet se ka kontakte me persona brenda strukturave të sigurisë dhe inteligjencës iraniane.
Hetimi për këtë çështje kishte nisur në fund të muajit shkurt ose në fillim të marsit, sipas raportimeve të mediave greke.
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